У РФ пояснили, чому на переговори з Україною відправили Мединського: "Змінився характер обговорюваних питань"

Російська сторона вирішила знову направити на переговори з Україною помічника диктатора РФ Володимира Мединського через зміну "характеру обговорюваних у рамках мирного процесу питань".

Про це виданню Gazeta.Ru заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа, інформує Цензор.НЕТ.

"Це пов'язано із групою питань, яку планується обговорювати на цьому етапі переговорів. Є група питань, які обговорюють військові, є групи питань, які обговорюють юристи, цивільні, там все, що завгодно, різні [теми]", - заявив Чепа.

Він також додав, що не варто спекулювати щодо конкретних питань, які обговорюватимуться у рамках майбутньої зустрічі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

