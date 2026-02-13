У РФ пояснили, чому на переговори з Україною відправили Мединського: "Змінився характер обговорюваних питань"
Російська сторона вирішила знову направити на переговори з Україною помічника диктатора РФ Володимира Мединського через зміну "характеру обговорюваних у рамках мирного процесу питань".
Про це виданню Gazeta.Ru заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа, інформує Цензор.НЕТ.
"Це пов'язано із групою питань, яку планується обговорювати на цьому етапі переговорів. Є група питань, які обговорюють військові, є групи питань, які обговорюють юристи, цивільні, там все, що завгодно, різні [теми]", - заявив Чепа.
Він також додав, що не варто спекулювати щодо конкретних питань, які обговорюватимуться у рамках майбутньої зустрічі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
