В РФ объяснили, почему на переговоры с Украиной отправили Мединского: "Изменился характер обсуждаемых вопросов"

мединський

Российская сторона решила вновь направить на переговоры с Украиной помощника диктатора РФ Владимира Мединского из-за изменения "характера обсуждаемых в рамках мирного процесса вопросов".

Об этом изданию Gazeta.Ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Это связано с группой вопросов, которую планируется обсуждать на этом этапе переговоров. Есть группа вопросов, которые обсуждают военные, есть группы вопросов, которые обсуждают юристы, гражданские, там все, что угодно, разные [темы]", - заявил Чепа.

Он также добавил, что не стоит спекулировать на конкретных вопросах, которые будут обсуждаться в рамках предстоящей встречи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о возвращении Мединского к переговорам в Женеве: Снова будут "исторические псевдолекции"

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна иметь место за столом переговоров по Украине, - Сикорский

Мудинський нарешті прочитав свій підручник історії, який нещодавно написав.
13.02.2026 17:20 Ответить
Замість печенігів тепер будуть говорити про половців
13.02.2026 17:21 Ответить
у них в рукаві ще один козир - "пси-рицарі" під шикарну музику Д.Шостаковича.

музика , майже як Sabaton - March to War.
красиво пси рубали кацапів на капусту

.
13.02.2026 18:10 Ответить
Так у нас Поплавський звільнився, може, яого направити на переговори?
13.02.2026 17:35 Ответить
знову ***** динамо включає
Знову про Новоотсосію будуть мичати та про Адесса - рАссейская гавень
13.02.2026 17:40 Ответить
нащадок хазар медінскій розповідатиме про скрєпних половців з зайвою хромосомою
13.02.2026 17:44 Ответить
"Це пов'язано із групою питань, яку планується обговорювати на цьому етапі переговорів. Є група питань, які обговорюють військові, є групи питань, які обговорюють юристи, цивільні, там все, що завгодно, різні [теми]", - заявив Чепа. ПРИЙШЛА ЧЕРГА ОБГОВОРИТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ЦЕРКВИ РАШИСТСЬКОГО САТАНАТУ В УКРАЇНІ про все решту ,згідно оманського договорняку і тиску американського членососа "трамбона" на Україну і її народ "зепоцріот" вже мабуть домовились...
13.02.2026 17:48 Ответить
"...Є група питань, які обговорюють військові, є групи питань, які обговорюють юристи, а є група питань, які обговорюють ідіоти...".
13.02.2026 17:49 Ответить
Треба підняти питання захисту україномовних євреїв у росії.
13.02.2026 17:54 Ответить
шо у него с таблом не получилось? выглядит как умственно отсталый
13.02.2026 18:02 Ответить
Буде домовлятися від серця. Лет мі спік фром май харт, пам'ятаєте.
13.02.2026 18:10 Ответить
 
 