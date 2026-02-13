В РФ объяснили, почему на переговоры с Украиной отправили Мединского: "Изменился характер обсуждаемых вопросов"
Российская сторона решила вновь направить на переговоры с Украиной помощника диктатора РФ Владимира Мединского из-за изменения "характера обсуждаемых в рамках мирного процесса вопросов".
Об этом изданию Gazeta.Ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, информирует Цензор.НЕТ.
"Это связано с группой вопросов, которую планируется обсуждать на этом этапе переговоров. Есть группа вопросов, которые обсуждают военные, есть группы вопросов, которые обсуждают юристы, гражданские, там все, что угодно, разные [темы]", - заявил Чепа.
Он также добавил, что не стоит спекулировать на конкретных вопросах, которые будут обсуждаться в рамках предстоящей встречи.
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
