В РФ объяснили, почему на переговоры с Украиной отправили Мединского: "Изменился характер обсуждаемых вопросов"

Российская сторона решила вновь направить на переговоры с Украиной помощника диктатора РФ Владимира Мединского из-за изменения "характера обсуждаемых в рамках мирного процесса вопросов".

Об этом изданию Gazeta.Ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Это связано с группой вопросов, которую планируется обсуждать на этом этапе переговоров. Есть группа вопросов, которые обсуждают военные, есть группы вопросов, которые обсуждают юристы, гражданские, там все, что угодно, разные [темы]", - заявил Чепа.

Он также добавил, что не стоит спекулировать на конкретных вопросах, которые будут обсуждаться в рамках предстоящей встречи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.

Что предшествовало?

