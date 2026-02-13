Глава МИД Украины Андрей Сибига не знает, зачем Россия вернула помощника российского диктатора Путина Владимира Мединского в переговорный процесс, но вспомнил его "исторические псевдолекции" на предыдущих встречах с Киевом.

Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Участие Мединского

Глава украинской дипломатии поблагодарил американскую сторону за лидерство, вовлеченность и содействие переговорному процессу. Также он отреагировал на участие Мединского в следующем раунде переговоров в Женеве.

"Посмотрим. Прокомментировать я смогу после встречи, что означает прибытие этого господина, которого вы назвали. Но мы очень хорошо помним. Предыдущий опыт показывает, что как всегда будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается", - подчеркнул Сибига.

Дипломат добавил, что никто не будет диктовать Украине ее историю. На переговорах Украина сосредоточена на конкретном результате. Глава МИД считает, что после двух раундов переговоров в Абу-Даби "прогресс достигнут".

Что предшествовало?

Больше о Мединском

Владимир Мединский – уроженец Черкасской области Украины. В 2022 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он публично продвигал нарративы Кремля о "единстве россиян и украинцев" и отрицал отдельность украинской истории. На посту министра культуры РФ активно поддерживал политику, направленную на формирование российской государственной версии истории, в частности в отношении событий в Украине.

