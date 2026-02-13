РУС
1 366 17

Сибига о возвращении Мединского к переговорам в Женеве: Снова будут "исторические псевдолекции"

мединський

Глава МИД Украины Андрей Сибига не знает, зачем Россия вернула помощника российского диктатора Путина Владимира Мединского в переговорный процесс, но вспомнил его "исторические псевдолекции" на предыдущих встречах с Киевом.

Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Участие Мединского

Глава украинской дипломатии поблагодарил американскую сторону за лидерство, вовлеченность и содействие переговорному процессу. Также он отреагировал на участие Мединского в следующем раунде переговоров в Женеве.

"Посмотрим. Прокомментировать я смогу после встречи, что означает прибытие этого господина, которого вы назвали. Но мы очень хорошо помним. Предыдущий опыт показывает, что как всегда будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается", - подчеркнул Сибига.

Дипломат добавил, что никто не будет диктовать Украине ее историю. На переговорах Украина сосредоточена на конкретном результате. Глава МИД считает, что после двух раундов переговоров в Абу-Даби "прогресс достигнут".

Что предшествовало?

Больше о Мединском

  • Владимир Мединский – уроженец Черкасской области Украины. В 2022 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • Он публично продвигал нарративы Кремля о "единстве россиян и украинцев" и отрицал отдельность украинской истории. На посту министра культуры РФ активно поддерживал политику, направленную на формирование российской государственной версии истории, в частности в отношении событий в Украине.

Автор: 

Топ комментарии
+5
Сибіга, невігласе, не "історичні псевдолекції", а "псевдоісторичні лекції".
показать весь комментарий
13.02.2026 16:44
+2
Повернення мудака мудінського на переговори - це черговий плювок ***** у пику трампу. Це натяк на те, що по третьому колу все буде знову і знову. А війна буде продовжуватись і вбивства теж.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:14
+2
О, снова половцы с печенегами будут создавать Украину под руководством Ленина и Сталина в австрийском генштабе...
показать весь комментарий
13.02.2026 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сибіга хоч на цензор заліз почитати те що притомні давно пишуть. Ай маладець
показать весь комментарий
13.02.2026 16:42
Делегації сторін відповідають одна другій .Хто взагалі від України?Незрозумілі тупі пройдисвіти не рахуються
показать весь комментарий
13.02.2026 16:43
Сибіга, невігласе, не "історичні псевдолекції", а "псевдоісторичні лекції".
показать весь комментарий
13.02.2026 16:44
можливо не сибіга так висловився а грамотєї мєстного разліва
==============================================
тут таких дофігіща
показать весь комментарий
13.02.2026 17:07
Він хотів сказати псевдоісторичні псевдолекції
Сибіга тут цілком правий - з Медінського такий історик як і лектор
показать весь комментарий
13.02.2026 17:48
Маю таку підозру, шо таваріщ мєдінскій дуже довго живе.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:49
Зайва хромосома мабуть його рятує.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:22
Сибіга про повернення Мединського до переговорів у Женеві: Знову будуть "історичні псевдолекції" Джерело: https://censor.net/ua/n3600457
сибіго а ти його в пику
показать весь комментарий
13.02.2026 17:05
Так ви теж наперед почніть зустріч, щоб була подвійна когнитивна анігіляція з "ще до того як хазари....
показать весь комментарий
13.02.2026 17:08
Повернення мудака мудінського на переговори - це черговий плювок ***** у пику трампу. Це натяк на те, що по третьому колу все буде знову і знову. А війна буде продовжуватись і вбивства теж.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:14
Сибіга може розказати йому свою лекцію, чи не навчений?
показать весь комментарий
13.02.2026 17:18
О, снова половцы с печенегами будут создавать Украину под руководством Ленина и Сталина в австрийском генштабе...
показать весь комментарий
13.02.2026 17:21
Цілком реальний перебіг подій, у всесвіті де США мають "культурний зв'язок двох країн з часів Стародавнього Риму"...
показать весь комментарий
13.02.2026 17:24
Псевдоисторические лекции
показать весь комментарий
13.02.2026 17:36
Глава МЗС вважає, що після двох раундів перемовин в Абу-Дабі "прогрес досягнуто" Джерело: https://censor.net/ua/n3600457

А в чому цей вигаданий прогрес полягає?
показать весь комментарий
13.02.2026 17:39
А не пора ли Усику возглавить делегацию?
Вместе с медяхой одному Богу помолються перед Раундом... и начистит бляху до блеска !
показать весь комментарий
13.02.2026 17:41
Коли Єрмак дає команду випускати на міжнародну арену Сибігу - то значить на перемовинах Трамп +Умеров з хйлом буде імітаційна ширма Медінський .
Правий Швець - всю здачу Донбасу повісять на Буданова
А його комнаду в ГРУ вже вишвирнули як колись команду Залужного.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:56
 
 