Сибига о возвращении Мединского к переговорам в Женеве: Снова будут "исторические псевдолекции"
Глава МИД Украины Андрей Сибига не знает, зачем Россия вернула помощника российского диктатора Путина Владимира Мединского в переговорный процесс, но вспомнил его "исторические псевдолекции" на предыдущих встречах с Киевом.
Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Участие Мединского
Глава украинской дипломатии поблагодарил американскую сторону за лидерство, вовлеченность и содействие переговорному процессу. Также он отреагировал на участие Мединского в следующем раунде переговоров в Женеве.
"Посмотрим. Прокомментировать я смогу после встречи, что означает прибытие этого господина, которого вы назвали. Но мы очень хорошо помним. Предыдущий опыт показывает, что как всегда будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается", - подчеркнул Сибига.
Дипломат добавил, что никто не будет диктовать Украине ее историю. На переговорах Украина сосредоточена на конкретном результате. Глава МИД считает, что после двух раундов переговоров в Абу-Даби "прогресс достигнут".
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
Больше о Мединском
- Владимир Мединский – уроженец Черкасской области Украины. В 2022 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Он публично продвигал нарративы Кремля о "единстве россиян и украинцев" и отрицал отдельность украинской истории. На посту министра культуры РФ активно поддерживал политику, направленную на формирование российской государственной версии истории, в частности в отношении событий в Украине.
тут таких дофігіща
Сибіга тут цілком правий - з Медінського такий історик як і лектор
сибіго а ти його в пику
А в чому цей вигаданий прогрес полягає?
Вместе с медяхой одному Богу помолються перед Раундом... и начистит бляху до блеска !
Правий Швець - всю здачу Донбасу повісять на Буданова
А його комнаду в ГРУ вже вишвирнули як колись команду Залужного.