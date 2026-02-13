Сибіга про повернення Мединського до переговорів у Женеві: Знову будуть "історичні псевдолекції"

Глава МЗС України Андрій Сибіга не знає, навіщо Росія повернула помічника російського диктатора Путіна Володимира Мединського до переговорного процесу, але згадав його "історичні псевдолекції" на попередніх зустрічах з Києвом.

Таку думку він висловив під час спілкування із журналістами у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Участь Мединського

Глава української дипломатії подякував американській стороні за лідерство, залученість та сприяння переговорному процесу. Також він відреагував на участь Мединського у наступному раунді переговорів у Женеві.

"Подивимося. Прокоментувати я зможу після зустрічі, що означає прибуття цього пана, якого ви назвали. Але ми дуже добре пам’ятаємо. Попередній досвід свідчить, що як завжди будуть начитуватися якісь історичні псевдолекції. Україна цього не потребує", - наголосив Сибіга.

Дипломат додав, що ніхто не буде диктувати Україні її історію. На переговорах Україна зосереджена на конкретному результаті. Глава МЗС вважає, що після двох раундів перемовин в Абу-Дабі "прогрес досягнуто".

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

Більше про Мединського

Володимир Мединський –– уродженець Черкаської області України. У 2022 році він очолював російську делегацію на переговорах після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він публічно просував наративи Кремля про "єдність росіян і українців" та заперечував окремішність української історії. На посаді міністра культури РФ активно підтримував політику, спрямовану на формування російської державної версії історії, зокрема щодо подій в Україні.

