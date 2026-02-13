Сибіга про повернення Мединського до переговорів у Женеві: Знову будуть "історичні псевдолекції"

мединський

Глава МЗС України Андрій Сибіга не знає, навіщо Росія повернула помічника російського диктатора Путіна Володимира Мединського до переговорного процесу, але згадав його "історичні псевдолекції" на попередніх зустрічах з Києвом.

Таку думку він висловив під час спілкування із журналістами у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Участь Мединського

Глава української дипломатії подякував американській стороні за лідерство, залученість та сприяння переговорному процесу. Також він відреагував на участь Мединського у наступному раунді переговорів у Женеві.

"Подивимося. Прокоментувати я зможу після зустрічі, що означає прибуття цього пана, якого ви назвали. Але ми дуже добре пам’ятаємо. Попередній досвід свідчить, що як завжди будуть начитуватися якісь історичні псевдолекції. Україна цього не потребує", - наголосив Сибіга.

Дипломат додав, що ніхто не буде диктувати Україні її історію. На переговорах Україна зосереджена на конкретному результаті. Глава МЗС вважає, що після двох раундів перемовин в Абу-Дабі "прогрес досягнуто".

Що передувало?

Більше про Мединського

  • Володимир Мединський –– уродженець Черкаської області України. У 2022 році він очолював російську делегацію на переговорах після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • Він публічно просував наративи Кремля про "єдність росіян і українців" та заперечував окремішність української історії. На посаді міністра культури РФ активно підтримував політику, спрямовану на формування російської державної версії історії, зокрема щодо подій в Україні.

Топ коментарі
Сибіга, невігласе, не "історичні псевдолекції", а "псевдоісторичні лекції".
13.02.2026 16:44
13.02.2026 16:44 Відповісти
Повернення мудака мудінського на переговори - це черговий плювок ***** у пику трампу. Це натяк на те, що по третьому колу все буде знову і знову. А війна буде продовжуватись і вбивства теж.
13.02.2026 17:14
13.02.2026 17:14 Відповісти
О, снова половцы с печенегами будут создавать Украину под руководством Ленина и Сталина в австрийском генштабе...
13.02.2026 17:21
13.02.2026 17:21 Відповісти
Сибіга хоч на цензор заліз почитати те що притомні давно пишуть. Ай маладець
13.02.2026 16:42 Відповісти
можливо не сибіга так висловився а грамотєї мєстного разліва
==============================================
тут таких дофігіща
13.02.2026 17:07 Відповісти
Він хотів сказати псевдоісторичні псевдолекції
Сибіга тут цілком правий - з Медінського такий історик як і лектор
13.02.2026 17:48 Відповісти
Маю таку підозру, шо таваріщ мєдінскій дуже довго живе.
13.02.2026 16:49 Відповісти
Зайва хромосома мабуть його рятує.
13.02.2026 17:22 Відповісти
сибіго а ти його в пику
13.02.2026 17:05 Відповісти
Так ви теж наперед почніть зустріч, щоб була подвійна когнитивна анігіляція з "ще до того як хазари....
13.02.2026 17:08 Відповісти
Повернення мудака мудінського на переговори - це черговий плювок ***** у пику трампу. Це натяк на те, що по третьому колу все буде знову і знову. А війна буде продовжуватись і вбивства теж.
13.02.2026 17:14 Відповісти
Сибіга може розказати йому свою лекцію, чи не навчений?
13.02.2026 17:18 Відповісти
О, снова половцы с печенегами будут создавать Украину под руководством Ленина и Сталина в австрийском генштабе...
13.02.2026 17:21 Відповісти
Цілком реальний перебіг подій, у всесвіті де США мають "культурний зв'язок двох країн з часів Стародавнього Риму"...
13.02.2026 17:24 Відповісти
Псевдоисторические лекции
13.02.2026 17:36 Відповісти
А в чому цей вигаданий прогрес полягає?
13.02.2026 17:39 Відповісти
А не пора ли Усику возглавить делегацию?
Вместе с медяхой одному Богу помолються перед Раундом... и начистит бляху до блеска !
13.02.2026 17:41 Відповісти
Коли Єрмак дає команду випускати на міжнародну арену Сибігу - то значить на перемовинах Трамп +Умеров з хйлом буде імітаційна ширма Медінський .
Правий Швець - всю здачу Донбасу повісять на Буданова
А його комнаду в ГРУ вже вишвирнули як колись команду Залужного.
13.02.2026 17:56 Відповісти
війна продовжиться
13.02.2026 18:38 Відповісти
Так теж у відповідь прочитайте їм лекцію про походження ******** росіян та російської держави як гібриду людожерів-дикунів з монголо-татарами.
13.02.2026 19:31 Відповісти
Це так пуйло ставиться до ЗЕленої шобли!
13.02.2026 20:51 Відповісти
А що не так із мединським? наче все правильно каже про рузіян
14.02.2026 12:15 Відповісти
 
 