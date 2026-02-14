РУС
Зеленский об изменении главы делегации РФ: Думаю, россияне хотят отложить принятие решения

Зеленский об изменении главы делегации РФ

Сменой главы делегации на переговорах в Женеве Россия, вероятно, хочет отложить принятие решения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

РФ хочет отложить принятие решения

"Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей группы. Я думаю, что они хотят отложить принятие решения. Но, возможно, я несколько пессимистично настроен в этом", - сказал Зеленский.

Участие США

По его словам, Украина рассчитывает на американскую сторону, что "мы будем продолжать и не дадим россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа".

"Я думаю, что это будет большая ошибка. Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23675) переговоры (5649) россия (98978)
Та ні, вони просто насміхаються
показать весь комментарий
14.02.2026 19:00 Ответить
Не буде ніякого рішення, ніякі переговори ні до чого не призведуть, тому не потрібно позоритись на весь світ щоб вести переговори з кацапстанцями які ведуть війну проти України!
показать весь комментарий
14.02.2026 19:00 Ответить
Ти та твоє шобло,для них блазні!
показать весь комментарий
14.02.2026 19:03 Ответить
Це як заміна Алібаби на Чебурека, или это другое?💩
показать весь комментарий
14.02.2026 19:08 Ответить
Невже сам додумався? Чи працювали 130 авторів-аналітиків 95-кварталу та агентура старшого по канцтоварам Буданова? Скажіть нанюханому, що поки війська РФ просуваються, нічого не буде, ніякої мирної угоди. А вірити в те, що Трамп надасть нам якійсь гарантії, на це спроможний тількі ідіот. Де Трамп, і де гарантії.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:17 Ответить
ЧУЧЕЛКО.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:21 Ответить
 
 