Зеленский об изменении главы делегации РФ: Думаю, россияне хотят отложить принятие решения
Сменой главы делегации на переговорах в Женеве Россия, вероятно, хочет отложить принятие решения.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.
РФ хочет отложить принятие решения
"Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей группы. Я думаю, что они хотят отложить принятие решения. Но, возможно, я несколько пессимистично настроен в этом", - сказал Зеленский.
Участие США
По его словам, Украина рассчитывает на американскую сторону, что "мы будем продолжать и не дадим россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа".
"Я думаю, что это будет большая ошибка. Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США.
- В РФ заявили, что российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
