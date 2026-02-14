Зеленский об изменении главы делегации РФ: Думаю, россияне хотят отложить принятие решения

Сменой главы делегации на переговорах в Женеве Россия, вероятно, хочет отложить принятие решения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ хочет отложить принятие решения

"Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей группы. Я думаю, что они хотят отложить принятие решения. Но, возможно, я несколько пессимистично настроен в этом", - сказал Зеленский.

Читайте также: В РФ объяснили, почему на переговоры с Украиной отправили Мединского: "Изменился характер обсуждаемых вопросов"

Участие США

По его словам, Украина рассчитывает на американскую сторону, что "мы будем продолжать и не дадим россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа".

"Я думаю, что это будет большая ошибка. Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними", - отметил глава государства.

Читайте также: Украина готовится к переговорам с США и Россией в Женеве 17-18 февраля, - Умеров

Что предшествовало?