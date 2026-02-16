Рубио удивлен, почему мир "не аплодирует Трампу" за усилия по миру в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио удивлен реакцией международного сообщества на мирные инициативы американского президента Дональда Трампа в отношении российской войны против Украины.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передае Цензор.НЕТ.
Усилия Трампа
По словам Рубио, Соединенные Штаты являются "единственной страной на земле", которой удалось посадить обе стороны за стол переговоров.
Он также упрекнул международные институты, в частности ООН, заявив, что "ни ООН, ни какая-либо другая страна в Европе не смогла бы этого сделать".
Критика мира
Американский чиновник подчеркнул, что вместо того, чтобы "аплодировать" и поддержать усилия Вашингтона, часть международного сообщества критикует Трампа за попытки способствовать прекращению войны в Украине.
"Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь прекратить войну", - утверждает Рубио.
Госсекретарь добавил, что США продолжат участвовать в мирном процессе, если их роль будет оставаться позитивной и конструктивной.
Мирные переговоры
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США.
- В РФ заявили, что российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
- В Кремле заявили, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, вопросы территорий.
Трамп прийняв ріщення, за яке треба дякувати та рівнятися на нього у цьому питанні для користі Україні:
Трамп скасовує основу кліматичного регулювання США та скасовує норми викидів автомобілів
ВАШИНГТОН, 12 лютого (Reuters) - Адміністрація президента Дональда Трампа у четвер оголосила про скасування наукового висновку про те, що викиди парникових газів загрожують здоров'ю людини, та скасувала федеральні стандарти викидів вихлопних газів для автомобілів та вантажівок.
результату ж НЕмає !
.
"Ну я хотя би попитался" - не надихає на аплодисменти.
Невже треба пояснювати ,,генію'' геополітики на пальцях, чому ,,невдячна'' глядацька зала мовчить? НЕвжевін вважає що всі вже забули про обіцяні Магічні 24 години? Поки Доня вже другий рік росказує тут усім казки про свої надприродні здібності закінчити війну за добу, Україна продовжує втрачати людей. Це не мирний план, це низькосортне реаліті-шоу, де замість сценарію - порожні обіцянки. У Доні всі важелі в руках, але в голові у нього тільки передвиборчі гасла.... Очільник ,,наймогутнішої країни світу'' має у своєму арсеналі все: від далекобійних ракет ATACMS до фінансових санкцій, які могли б перетворити економіку агресора на заповідник 90-х за тиждень. Але замість того, щоб надати зброю, яка справді змінить правила гри, ми чуємо байки про «чудові стосунки» з диктаторами. А ці його санкції ..на півшишечки'' ?Замість того, щоб змусити росію думати не про те, як захопити сусідню область, а як вижити в умовах повної ізоляції, світ спостерігає за нескінченними ваганнями. Якщо ти маєш кийок, але замість того, щоб зупинити злочинця, ти ним просто жонглюєш перед дзеркалом - не чекай аплодисментів.....Світ вам довбням не аплодує, бо відчуває запах дешевого компромісу за чужий рахунок. Здавати чужі території, сидячи у Мар-а-Лаго - це не миротворчість, це політичне боягузтво, загорнуте в обгортку ,,мистецтва угоди''.
Тож, Марко, передай шефу: глядачі не в захваті. Замість того, щоб вимагати овацій за нічогонероблення, варто було б нарешті використати ту саму ,,могутність'', про яку він так любить кричати. Бо поки що єдине, що у Доні виходить ,,найкраще у світі'' - це створювати ілюзію діяльності там, де дійсно потрібні рішучі удари.......
Світ має себе поважати.