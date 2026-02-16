РУС
Рубио удивлен, почему мир "не аплодирует Трампу" за усилия по миру в Украине

Трамп и Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио удивлен реакцией международного сообщества на мирные инициативы американского президента Дональда Трампа в отношении российской войны против Украины.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передае Цензор.НЕТ.

Усилия Трампа

По словам Рубио, Соединенные Штаты являются "единственной страной на земле", которой удалось посадить обе стороны за стол переговоров.

Он также упрекнул международные институты, в частности ООН, заявив, что "ни ООН, ни какая-либо другая страна в Европе не смогла бы этого сделать".

Критика мира

Американский чиновник подчеркнул, что вместо того, чтобы "аплодировать" и поддержать усилия Вашингтона, часть международного сообщества критикует Трампа за попытки способствовать прекращению войны в Украине.

"Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь прекратить войну", - утверждает Рубио.

Госсекретарь добавил, что США продолжат участвовать в мирном процессе, если их роль будет оставаться позитивной и конструктивной.

Мирные переговоры

Топ комментарии
+13
Рубіо вмикає дурника?
16.02.2026 16:59
+11
Дебіл , я здивований що тебе досі міграційна служба не вислала на Кубу🤮
16.02.2026 17:00
+9
рубіо , воно дурне чи прикидається ?! русня бомби гатить з потрійною силою при трампі , а воно випрохує апладісменти під* філу доні ...
16.02.2026 17:02
аплодують переможцям а не балаболам
16.02.2026 16:59
Трампу треба дякувати за Мадуро - це раз
Трамп прийняв ріщення, за яке треба дякувати та рівнятися на нього у цьому питанні для користі Україні:
Трамп скасовує основу кліматичного регулювання США та скасовує норми викидів автомобілів
ВАШИНГТОН, 12 лютого (Reuters) - Адміністрація президента Дональда Трампа у четвер оголосила про скасування наукового висновку про те, що викиди парникових газів загрожують здоров'ю людини, та скасувала федеральні стандарти викидів вихлопних газів для автомобілів та вантажівок.
16.02.2026 17:35
аплодують не "за зусилля" (= аби попотіти), а за результат

результату ж НЕмає !

.
16.02.2026 18:19
Рубіо вмикає дурника?
16.02.2026 16:59
Валентин Коваль #587289 - у нас кажуть- не дурника,а окуня!
16.02.2026 17:02
Рубіо дєлаєт дєньгі. Держсекретар це не тільки с орбаном хрєнью болтать. Но і багато вапросов рєшать. Звісно завжди треба бути готовим дєлать ногі. Будемо сподіватися що скоро.
16.02.2026 17:07
...ага... результат ну прям на обличчі..."миротворця"
16.02.2026 17:09
Дебіл , я здивований що тебе досі міграційна служба не вислала на Кубу🤮
16.02.2026 17:00
Він народився в США, і є їх громадянином. До чого ця служба?.
16.02.2026 17:28
ОЦЕ ЛИЗНУВ КУБІНЕЦЬ! Кажуть він мститься мацкві за комунізм насаджений на Кубі... Справдіііі? маю надію не опуститься таки США до наступного вибору в президенти ТАКОГО патріота-американця.
16.02.2026 17:02
рубіо , воно дурне чи прикидається ?! русня бомби гатить з потрійною силою при трампі , а воно випрохує апладісменти під* філу доні ...
16.02.2026 17:02
воно хоче стати наступним Президентом - а от в історіїї США бувших з держсекретарів ще не було такого... А от воно хоче!!!
16.02.2026 17:14
Кацапи аплодують, тобі мало?
16.02.2026 17:02
Дайте Томагавків зо 2000 і вам за аплодують
16.02.2026 17:02
та за такі зусилля його треба качать! ногами!!!!
16.02.2026 17:03
А результат - де?
"Ну я хотя би попитался" - не надихає на аплодисменти.
16.02.2026 17:04
А може, то він так "завуальовано "стібеться", з Трампа?... Висловився - а там хай кожний вирішує, що саме він хотів сказать, цими словами... Адже його вислів можна трактувать двояко...
16.02.2026 17:29
Стібатись з нарциса - це як бику перед очима ганчіркою трусити. Таке собі задоволення, для любителів адреналіну.
16.02.2026 17:30
Трумпосказ.
16.02.2026 17:11
Щоб ти ука здохло разом зі своїм шизонутим шефом який сере в штани на людях
16.02.2026 17:12
Рубін там самий адекватний, просто треба показати шефу що Рубіо поки не шантаж крісло під ним.
16.02.2026 17:15
І цього чолов'ягу називають найпритомнішим у колі Трумпа.
16.02.2026 17:16
Удивляться такому может, пардон только идиот.
16.02.2026 17:17
Тварюка хвалиться що посадило Україну за стіл переговорів. Так це ж була ідея Х'уйла почати переговори, під час яких знищити всю українську енергетику і обстрілювати українські міста і вбивати цивільних. Поки Тромб не вилизав Х'уйла і не розстелив перед ним червону доріжку, то Х'уйло сидів в своєму бункері обісцяний і не знав що робити. Тепер же Х'уйло ходить гордим півнем і впевнений що йому все зійде з рук а все що захоплене допоможуть йому легалізувати.
16.02.2026 17:17
Згадайте хоча б як Віткоф прибіг до Тромба і заявив що не потрібно давати Україні Тамагавки і іншу далекобійну зброю, так як Х'уйло вже погоджується на переговори. В результаті переговори перетворились на клоунаду але своєї цілі щоб Україні не давали зброї, Х'уйло добився.
16.02.2026 17:30
За такі 'зусилля' нормальні освистують і закидають гнилими помідорами і тухлими яйцями, аплодувати можуть хіба кацапи.
16.02.2026 17:19
КУЙОВОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ТАНЦЮРИСТУ "ТРАМБОНУ" .КОТРОМУ ЗАВАЖАЮТЬ ЯЙЦЯ КУЙЛА, НІХТО НІКОЛИ НЕ БУДЕ АПЛОДУВАТИ , ЗА ЙОГО ПОТУГИ ТАНЦЮВАТИ НА ПАРУ З КУЙЛОМ "БАРИНЯ ТИ МОЯ"
16.02.2026 17:21
*****. Аплодують реальним результатам, а не зусиллям. Ти можеш докладати ті зусилля до другого пришестя, і нічого не досягти.
16.02.2026 17:29
Я чомусь думав що Рубіо солідний чоловік дипломат. А тут дурня вимкнув правду кажуть зким поведешся від того і наберешся
16.02.2026 17:30
146 миллионов москалей аплодируют . мало что ли ?
16.02.2026 17:31
дивно, що Рубіо здивований
16.02.2026 17:33
Їпанаріум причмелених під×уйловиків - це все, що треба знати про команду Трампа.
16.02.2026 17:34
А кацапня хіба не аплодує? Щось цей кубінець не в курсах...
16.02.2026 17:37
Чудові "зусилля"! При "сонному лінивому" Байдені ***** так не обстрілював українські енерго- та електро-об'єкти, як при "енергійному борцю за мир" Трампі. "Дякую!"
16.02.2026 17:37
О, справді? Біднесенький наш Рубіо щиро здивований, чому це світ не вибухнув оваціями, не закидав Доню квітами і не викарбував його профіль на золотих монетах за ,,зусилля щодо миру''? Мабуть, у сенатора так сильно заклало вуха від власного підлабузництва, що він не чує головного: аплодувати просто немає за що !!!.
Невже треба пояснювати ,,генію'' геополітики на пальцях, чому ,,невдячна'' глядацька зала мовчить? НЕвжевін вважає що всі вже забули про обіцяні Магічні 24 години? Поки Доня вже другий рік росказує тут усім казки про свої надприродні здібності закінчити війну за добу, Україна продовжує втрачати людей. Це не мирний план, це низькосортне реаліті-шоу, де замість сценарію - порожні обіцянки. У Доні всі важелі в руках, але в голові у нього тільки передвиборчі гасла.... Очільник ,,наймогутнішої країни світу'' має у своєму арсеналі все: від далекобійних ракет ATACMS до фінансових санкцій, які могли б перетворити економіку агресора на заповідник 90-х за тиждень. Але замість того, щоб надати зброю, яка справді змінить правила гри, ми чуємо байки про «чудові стосунки» з диктаторами. А ці його санкції ..на півшишечки'' ?Замість того, щоб змусити росію думати не про те, як захопити сусідню область, а як вижити в умовах повної ізоляції, світ спостерігає за нескінченними ваганнями. Якщо ти маєш кийок, але замість того, щоб зупинити злочинця, ти ним просто жонглюєш перед дзеркалом - не чекай аплодисментів.....Світ вам довбням не аплодує, бо відчуває запах дешевого компромісу за чужий рахунок. Здавати чужі території, сидячи у Мар-а-Лаго - це не миротворчість, це політичне боягузтво, загорнуте в обгортку ,,мистецтва угоди''.
Тож, Марко, передай шефу: глядачі не в захваті. Замість того, щоб вимагати овацій за нічогонероблення, варто було б нарешті використати ту саму ,,могутність'', про яку він так любить кричати. Бо поки що єдине, що у Доні виходить ,,найкраще у світі'' - це створювати ілюзію діяльності там, де дійсно потрібні рішучі удари.......
16.02.2026 17:50
Трамп обісрався з Епштейном, Трамп обісрався з митна-таріфними війнами, Трамп обісрався з ****** в Анкорідже, Трамп обісрався з премією мира, Трамп обсирається в кожнох своєї обіцяникі "за 24-години", Трамп обісрався в свої штани на прес-конференції в Білому Домі, - чому Світ повинен аплодувати тому хто обісрався у всьому чим тільки погрожував і всюди где тільки не з'являвся..
Світ має себе поважати.
16.02.2026 17:52
 
 