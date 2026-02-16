Рубио удивлен, почему мир "не аплодирует Трампу" за усилия по миру в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио удивлен реакцией международного сообщества на мирные инициативы американского президента Дональда Трампа в отношении российской войны против Украины.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передае Цензор.НЕТ.

Усилия Трампа

По словам Рубио, Соединенные Штаты являются "единственной страной на земле", которой удалось посадить обе стороны за стол переговоров.

Он также упрекнул международные институты, в частности ООН, заявив, что "ни ООН, ни какая-либо другая страна в Европе не смогла бы этого сделать".

Критика мира

Американский чиновник подчеркнул, что вместо того, чтобы "аплодировать" и поддержать усилия Вашингтона, часть международного сообщества критикует Трампа за попытки способствовать прекращению войны в Украине.

"Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь прекратить войну", - утверждает Рубио.

Госсекретарь добавил, что США продолжат участвовать в мирном процессе, если их роль будет оставаться позитивной и конструктивной.

Мирные переговоры

