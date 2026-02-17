РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9706 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар
487 5

РФ нанесла удар по Украине непосредственно перед переговорами в Женеве. Основные цели - энергетическая и гражданская инфраструктура, - Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Цели удара - энергетическая и гражданская инфраструктура

"Степень пренебрежения России к мирным усилиям: массированный ракетный и дроновый удар по Украине непосредственно перед следующим раундом переговоров в Женеве. Основные цели - энергетическая и гражданская инфраструктура", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, Москва понимает только язык давления. Она не будет серьезно относиться к дипломатии, если та не будет опираться на силу.

Нужны новые санкции

"Новые пакеты санкций имеют решающее значение. Блокирование теневого флота. Запрет морских услуг. Запрет въезда для участников российской агрессии. Только наше единство и сила положат конец этой войне", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка докладывает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский

Атака 17 февраля на Украину

  • Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
  • С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
  • Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
  • Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
  • Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

Читайте также: Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский

Автор: 

обстрел (6115) энергетика (1244) Сибига Андрей (677)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
День бабака
показать весь комментарий
17.02.2026 09:27 Ответить
І так регулярно перед так званими переговорами чекай масованої ракетно дронової атаки ,а наші недоумки навіть слова не можуть сказати ,що без припиненя вогню ніяких переговорів не може бути ,все аби догодити Трампу який навіть не засудив злочини рашизму,навпаки реабілітовує найкривавішого терориста.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:34 Ответить
а той щоразу вимагає нашої капітуляції...
показать весь комментарий
17.02.2026 09:37 Ответить
трамп вийде з мізкової коми і промямлить : "А я попереджав, сідайте швидше за стіл перемовин! бо мені вже нейметься на нього насрати!"... у них з міллю дуже синхронні посили останнім часом...
показать весь комментарий
17.02.2026 09:35 Ответить
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна запропонував "нову концепцію", яка полягає у "перенесенні" військових дій на територію Росії. Естонія «перенесе війну» до Росії, якщо вона «вторгнеться» на територію республіки. Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Маргус Цахкна, чиї слова наводить «Європейська правда
показать весь комментарий
17.02.2026 09:55 Ответить
 
 