РФ нанесла удар по Украине непосредственно перед переговорами в Женеве. Основные цели - энергетическая и гражданская инфраструктура, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины со стороны России.

Цели удара - энергетическая и гражданская инфраструктура

"Степень пренебрежения России к мирным усилиям: массированный ракетный и дроновый удар по Украине непосредственно перед следующим раундом переговоров в Женеве. Основные цели - энергетическая и гражданская инфраструктура", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, Москва понимает только язык давления. Она не будет серьезно относиться к дипломатии, если та не будет опираться на силу.

Нужны новые санкции

"Новые пакеты санкций имеют решающее значение. Блокирование теневого флота. Запрет морских услуг. Запрет въезда для участников российской агрессии. Только наше единство и сила положат конец этой войне", - добавил он.

Атака 17 февраля на Украину

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

