Зеленский о ночной атаке на Украину: Есть попадания и 9 раненых, среди них - дети. ФОТОрепортаж

Продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих регионах Украины после массированной российской атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Куда прицелился враг?

По его словам, комбинированный удар был специально рассчитан, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику.

"Использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания", - уточнил он.

Последствия

В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч человек. Все необходимые службы работают, чтобы помочь.

"В целом под ударом были 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе – детях. Есть повреждения более чем десяти жилых домов, железной дороги.

Партнеры должны реагировать на все эти удары против жизни. Россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ – давление санкций, постоянная и быстрая поддержка украинской армии, нашей ПВО. Чтобы мир был реальным и справедливым, действовать нужно на единственный источник этой агрессии. Потому что именно Москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы", – подчеркнул глава государства.















Атака 17 февраля на Украину

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

Кроме того, враг пытался атаковать Ривненскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

