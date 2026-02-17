РУС
1 281 10

Зеленский о ночной атаке на Украину: Есть попадания и 9 раненых, среди них - дети. ФОТОрепортаж

Продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих регионах Украины после массированной российской атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда прицелился враг?

По его словам, комбинированный удар был специально рассчитан, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику.

"Использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 30 ракет и 396 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 392 цели. ИНФОГРАФИКА

Последствия

В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч человек. Все необходимые службы работают, чтобы помочь.

"В целом под ударом были 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе – детях. Есть повреждения более чем десяти жилых домов, железной дороги.

Партнеры должны реагировать на все эти удары против жизни. Россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ – давление санкций, постоянная и быстрая поддержка украинской армии, нашей ПВО. Чтобы мир был реальным и справедливым, действовать нужно на единственный источник этой агрессии. Потому что именно Москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы", – подчеркнул глава государства.

обстрел Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка докладывает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский

Атака 17 февраля на Украину

  • Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
  • С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
  • Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
  • Кроме того, враг пытался атаковать Ривненскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
  • Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

Читайте также: Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10495) обстрел (6115) энергетика (1244)
Топ комментарии
+3
Оманський статист підрахуй виповз
17.02.2026 10:08 Ответить
17.02.2026 10:08 Ответить
+3
Вже були плани і формули гідного миру, справедливого, реального...Якого миру ще чекати? Потойбічного?.
17.02.2026 10:16 Ответить
17.02.2026 10:16 Ответить
+3
Про влучання ми дізнаємося від МЧС, поліції і медиків. А що ти зробив, як Верховний Головнокомандувач, щоб захистити цих людей? Де наші системи ППО? Де наші даплекобійні ракети, щоб раз і назавжди знищили пускові рапкет ще на територі ворога? Твій асфальт допоміг???
17.02.2026 10:49 Ответить
17.02.2026 10:49 Ответить
Оманський статист підрахуй виповз
17.02.2026 10:08 Ответить
17.02.2026 10:08 Ответить
Як ми тішимось, що вава у бункері у безпеці
17.02.2026 10:10 Ответить
17.02.2026 10:10 Ответить
Партнери мають реагувати на всі ці удари проти життя. Росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила )))

17.02.2026 10:12 Ответить
17.02.2026 10:12 Ответить
І звідки ми про це узнали-би.Зараз буде відплата 50 фламіндічев,які ще у серпні передали в війська,3000 дронів,яких виготовляють в місяць і тд,по списку
17.02.2026 10:15 Ответить
17.02.2026 10:15 Ответить
Вже були плани і формули гідного миру, справедливого, реального...Якого миру ще чекати? Потойбічного?.
17.02.2026 10:16 Ответить
17.02.2026 10:16 Ответить
"зелений наводчик" доповідає про руйнування рашистів
17.02.2026 10:21 Ответить
17.02.2026 10:21 Ответить
Скільки вже будеш ...здоболити?Цього в тебе не відняти,це ти робиш найкраще.Сам кажеш що ху..ло розуміє тільки силу.Якщо хочеш отримати ефективний результат то туди повинно летіти в 1,5-2 рази більше.Сюди 400,бумерангом 600-800.Ракет 29,туди 40-50. Якщо хочеш.Ти обіцяв і балістику теж.Не будь статистом,це робота не твоя.Раніше речники ППО про це доносили,тепер ініціативу перехопив ЗЕленський.
17.02.2026 10:35 Ответить
17.02.2026 10:35 Ответить
Про влучання ми дізнаємося від МЧС, поліції і медиків. А що ти зробив, як Верховний Головнокомандувач, щоб захистити цих людей? Де наші системи ППО? Де наші даплекобійні ракети, щоб раз і назавжди знищили пускові рапкет ще на територі ворога? Твій асфальт допоміг???
17.02.2026 10:49 Ответить
17.02.2026 10:49 Ответить
Ну як що зробив? Презентував "план перемоги" з яким носився як ...... зі ступою.
17.02.2026 11:06 Ответить
17.02.2026 11:06 Ответить
17.02.2026 11:13 Ответить
17.02.2026 11:13 Ответить
 
 