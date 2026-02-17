Доба на Сумщині: понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах, є загибла та поранені

Сумщина: атаки РФ забрали життя та поранили мирних мешканців

Протягом 16 лютого російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 14 громадах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. 

"У Кириківській громаді Охтирського району внаслідок влучання ворожого БпЛА у житловий будинок загинула 68-річна жінка. Її тіло вранці дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки дістали поранення чоловіки 54 і 42 років, жінка 40 років, двоє дітей 15 і 7 років та 79-річна жінка. Всім надається необхідна допомога. 

Пошкодження інфраструктури

  • Кириківська громада: знищені приватні будинки й господарчі споруди, пошкоджений об’єкт інфраструктури;
  • Конотопська громада: об’єкт інфраструктури, нежитлові приміщення; 
  • Шосткинська громада: об’єкти інфраструктури, легковий автомобіль;
  • Ямпільська, Зноб-Новгородська, Хутір-Михайлівська, Сумська громади: пошкоджені об’єкти інфраструктури;
  • Недригайлівська громада: пошкоджені приватні житлові будинки.

