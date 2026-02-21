Ворог завдав ракетного удару по підприємству на Сумщині

Ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалих немає

За попередньою інформацією, жертв немає. Фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки удару.

Окрім того, як зазначається, у Боромлянській громаді російський дрон влучив у цивільний автомобіль.

"Постраждав власник транспортного засобу. Його госпіталізували та проводять обстеження", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цей час невідомо.

