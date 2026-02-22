УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12170 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
5 558 21

РФ вдарила по американському харчовому підприємству на Сумщині, - Сибіга. ФОТО

У суботу, 21 лютого, російські війська завдали удару по американському підприємству Mondelez, яке розташоване в Тростянці Сумської області.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожої атаки

"Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні — цивільному виробничому об'єкту Mondelez у Тростянці, який є однією з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", - розповів міністр.

Росія атакувала американське харчове підприємство на Сумщині
Фото: Andrii Sybiha/X

Російська ракета влучила в один з виробничих корпусів. Обійшлося без жертв.

"Це не військовий об'єкт, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє всесвітньо відомі бренди, дає роботу українцям і робить внесок у нашу та американську економіку",- заявив міністр.

Росія атакувала американське харчове підприємство на Сумщині
Фото: Andrii Sybiha/X

Очільник МЗС наголосив, що "коли російські ракети вражають такі об'єкти, вони спрямовані не лише на Україну - вони спрямовані проти американських бізнес-інтересів у Європі".

"Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, одночасно атакуючи виробничі об'єкти, що належать США", - заявив Сибіга.

Читайте також: Росіяни атакували Тростянецьку громаду Сумщини ударними дронами, є загиблий та поранені, зокрема діти (оновлено)

Що передувало

Вдень 21 лютого голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді на Сумщині.

Читайте також: Ворог завдав ракетного удару по підприємству на Сумщині

Автор: 

бізнес (2498) обстріл (34237) підприємство (357) росія (70228) Сумська область (4745) США (26653) Сибіга Андрій (982) Тростянець (41) Охтирський район (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Оце так гарантії від Тромба. Тромб даже не може гарантувати американцям безпеку. Не дарма ж американські компанії не дівлячись на солодкі обіцянки Тромба про гарантії безпеки не хочуть заходити в нафтовий бізнес в Венесуелі за яку Тромб даже шнобелівську премію міру отримав
показати весь коментар
22.02.2026 02:37 Відповісти
+11
Трумп тупо утреться мовчки та зглотне
показати весь коментар
22.02.2026 04:20 Відповісти
+10
***** трампу пісюном по морді помусолив.
показати весь коментар
22.02.2026 02:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце так гарантії від Тромба. Тромб даже не може гарантувати американцям безпеку. Не дарма ж американські компанії не дівлячись на солодкі обіцянки Тромба про гарантії безпеки не хочуть заходити в нафтовий бізнес в Венесуелі за яку Тромб даже шнобелівську премію міру отримав
показати весь коментар
22.02.2026 02:37 Відповісти
***** трампу пісюном по морді помусолив.
показати весь коментар
22.02.2026 02:40 Відповісти
Як зробив би любий інший бос своєму агенту.
показати весь коментар
22.02.2026 10:13 Відповісти
Не отримав він нобеля.
Йому його подарила справжня лауреатка.
Різниця є. Це як придбати на ринку справжній орден часів Другої світової і сказати, що ви тепер - ветеран.
показати весь коментар
22.02.2026 06:54 Відповісти
Дійсно так.... Абсурдократія... Ідіотократія...
показати весь коментар
22.02.2026 12:31 Відповісти
Трумп тупо утреться мовчки та зглотне
показати весь коментар
22.02.2026 04:20 Відповісти
Актуальна фраза : ну і ЩО ви їм зробите ?
показати весь коментар
22.02.2026 12:30 Відповісти
І фоточку для звіту ? Ну типу на 5-10 метрів лівіше, правіше. Що там і де стоїть на задньому фоні... Я фігіію
показати весь коментар
22.02.2026 04:26 Відповісти
просто більше пошкоджень і нема ...
У понеділок фабрика спокійно продовжить роботу
показати весь коментар
22.02.2026 05:08 Відповісти
Бесквітку розвалили, залишилась кофейка. Фірма після деокупації відновила фабрику не задумуючись про те що було ясно всім крім цих американців які не знають що таке війна вдома.
показати весь коментар
22.02.2026 11:50 Відповісти
З Вікіпедії-

5 травня 2023 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#cite_note-naz-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#cite_note-:0-22 [22]

«Після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, залишили Росію. Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету московії, компанія робить свій внесок у забезпечення армії агресора»

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303 % за рік), виторг - понад $1,1 млрд (+38 % за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків
показати весь коментар
22.02.2026 05:21 Відповісти
friendly fire
показати весь коментар
22.02.2026 05:34 Відповісти
❗️ На Київщину летить до 15 ракет! 6:04
показати весь коментар
22.02.2026 06:12 Відповісти
❗️Трипільська ТЕС під масованим комбінованим ударом крилатими ракетами та БПЛА
показати весь коментар
22.02.2026 06:30 Відповісти
а Орбан з заходу б'є
показати весь коментар
22.02.2026 06:31 Відповісти
⚡️Пoпередньo пo ракетах чисто. Дорозвідка!

Триває загроза ударних БпЛА.
показати весь коментар
22.02.2026 06:32 Відповісти
У Софіївській Борщагівці внаслідок атаки горить будинок, - місцеві ЗМІ

Також є влучання в багатоповерхівку у Києві, горить дах.
показати весь коментар
22.02.2026 06:40 Відповісти
Судячи з того як зайшла ракета в цех і потужності вибуху це "Іскандер-М". Для того щоб знищити частину робочих місць на підприємстві орки тозастосували такий точний і вартісний ********* при тому що тут шахедів літає більше чим пташок. Йде повільне розширення сірої зони в прикордонні області, звідси до кордону 35 км.
показати весь коментар
22.02.2026 11:42 Відповісти
Ну і що ви їм зробите ??

Трампо Тако навіть на збитки для Гамерики дивиться скрізь пальці -
Прийняли на озбро'ння новий тип кораблів без серьозного озброєння
А нові f-35 зараз поставляють без радара !!! Це взагалі пісець але трампони кажуть то роса
показати весь коментар
22.02.2026 12:28 Відповісти
Це як би натяк, що ніяких 800 мілярдів сша не дасть на відбудову 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Це просто демонстрація, що глядачі-лохи Марахвону обмазуються чимось не придатним до споживання....
показати весь коментар
22.02.2026 12:33 Відповісти
Трампон скаже то "Україна винувата" а вітькоф розповість про "чесного" х7йла!
показати весь коментар
22.02.2026 12:41 Відповісти
 
 