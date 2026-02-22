РФ вдарила по американському харчовому підприємству на Сумщині, - Сибіга. ФОТО
У суботу, 21 лютого, російські війська завдали удару по американському підприємству Mondelez, яке розташоване в Тростянці Сумської області.
Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожої атаки
"Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні — цивільному виробничому об'єкту Mondelez у Тростянці, який є однією з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", - розповів міністр.
Російська ракета влучила в один з виробничих корпусів. Обійшлося без жертв.
"Це не військовий об'єкт, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє всесвітньо відомі бренди, дає роботу українцям і робить внесок у нашу та американську економіку",- заявив міністр.
Очільник МЗС наголосив, що "коли російські ракети вражають такі об'єкти, вони спрямовані не лише на Україну - вони спрямовані проти американських бізнес-інтересів у Європі".
"Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, одночасно атакуючи виробничі об'єкти, що належать США", - заявив Сибіга.
Що передувало
Вдень 21 лютого голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді на Сумщині.
5 травня 2023 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#cite_note-naz-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#cite_note-:0-22 [22]
«Після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, залишили Росію. Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету московії, компанія робить свій внесок у забезпечення армії агресора»
За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303 % за рік), виторг - понад $1,1 млрд (+38 % за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків
Триває загроза ударних БпЛА.
Також є влучання в багатоповерхівку у Києві, горить дах.
