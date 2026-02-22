РФ вдарила по американському харчовому підприємству на Сумщині, - Сибіга. ФОТО

У суботу, 21 лютого, російські війська завдали удару по американському підприємству Mondelez, яке розташоване в Тростянці Сумської області.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожої атаки

"Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні — цивільному виробничому об'єкту Mondelez у Тростянці, який є однією з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", - розповів міністр.

Фото: Andrii Sybiha/X

Російська ракета влучила в один з виробничих корпусів. Обійшлося без жертв.

"Це не військовий об'єкт, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє всесвітньо відомі бренди, дає роботу українцям і робить внесок у нашу та американську економіку",- заявив міністр.

Фото: Andrii Sybiha/X

Очільник МЗС наголосив, що "коли російські ракети вражають такі об'єкти, вони спрямовані не лише на Україну - вони спрямовані проти американських бізнес-інтересів у Європі".

"Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, одночасно атакуючи виробничі об'єкти, що належать США", - заявив Сибіга.

Читайте також: Росіяни атакували Тростянецьку громаду Сумщини ударними дронами, є загиблий та поранені, зокрема діти (оновлено)

Що передувало

Вдень 21 лютого голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді на Сумщині.

Читайте також: Ворог завдав ракетного удару по підприємству на Сумщині