Росіяни атакували Тростянецьку громаду Сумщини ударними дронами, є загиблий та поранені, зокрема діти (оновлено)
У ніч на 3 листопада російські загарбники вдарили по Тростянецькій громаді на Сумщині дронами-камікадзе. Удар завдано по житловій забудові вночі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними:
- одна людина загинула;
- трьох людей деблокували з-під завалів, їм надають медичну допомогу.
На місці триває пошуково-рятувальна операція. Наслідки атаки уточнюються.
За інформацією поліції області, загинув 52-річний чоловік, ще пʼятеро людей травмовані, серед них діти 2 і 5 років.
Удари по Тростянецькій громаді восени 2025
Упродовж осені 2025 року Тростянецька громада (Сумська область) неодноразово зазнавала ворожих атак - передусім ударами безпілотних літальних апаратів та ракетними обстрілами.
14-15 вересня регіон потерпав від серії ударів, внаслідок яких місцеві жителі зазнали поранень (серед постраждали - 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 року).
18 жовтня Сумська ОВА повідомила про поранення 38-річного чоловіка в Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА.
