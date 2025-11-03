Росіяни атакували Тростянецьку громаду Сумщини ударними дронами, є загиблий та поранені, зокрема діти (оновлено)

У ніч на 3 листопада російські загарбники вдарили по Тростянецькій громаді на Сумщині дронами-камікадзе. Удар завдано по житловій забудові вночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними:

одна людина загинула ;

; трьох людей деблокували з-під завалів, їм надають медичну допомогу.

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Наслідки атаки уточнюються.

За інформацією поліції області, загинув 52-річний чоловік, ще пʼятеро людей травмовані, серед них діти 2 і 5 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині: постраждали дві людини, є пошкодження у житловому секторі

Удари по Тростянецькій громаді восени 2025

Упродовж осені 2025 року Тростянецька громада (Сумська область) неодноразово зазнавала ворожих атак - передусім ударами безпілотних літальних апаратів та ракетними обстрілами.

14-15 вересня регіон потерпав від серії ударів, внаслідок яких місцеві жителі зазнали поранень (серед постраждали - 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 року).

18 жовтня Сумська ОВА повідомила про поранення 38-річного чоловіка в Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог з початку року завдав по Сумах 543 удари: 72 загиблих, сотні поранених