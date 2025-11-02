Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині: постраждали дві людини, є пошкодження у житловому секторі

Ввечері неділі, 2 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по селу у Лебединській громаді на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки є постраждалі

"Ворог завдав ракетного удару по селу у Лебединській громаді. Внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок – 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу", - повідомив Григоров.

Пошкодження інфраструктури

Також через російську атаку є пошкодження у житловому секторі. Наслідки обстрілу зʼясовуються.

