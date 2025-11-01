УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7857 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини Удар по Сумах
574 6

Після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє світло,- ОВА

РФ завдала удару по Сумах: постраждали люди, влучення по АЗС

Через ворожі удари в Сумах і Сумському районі немає світла. Енергетики відновлюють живлення, лікарні працюють, розгортаються пункти незламності.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Якнайшвидше відновлення

  • Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії.
  • Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено.
  • Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.

Також читайте: Атака РФ на Сумщині: влучання по критичній інфраструктурі, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

Пункти незламності

Там, де немає світла, розгортаються пункти незламності.
Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей.

Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу.

Також дивіться: Окупанти вдарили дроном по перехрестю в Сумах: травмовано 12 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

"Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою. Відновлення триває беззупинно", - наголосив Григоров.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року російські війська завдали по Сумській громаді 543 удари з різних видів озброєння. Унаслідок атак загинули 72 людини, ще 434 дістали поранення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

обстріл (31645) Сумська область (4383) Суми (1031) електроенергія (6520) Сумський район (459)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба роздати більше безкоштовних квитків на поїзд. Але обовязково туди і назад, бо втічуть
показати весь коментар
01.11.2025 20:50 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2025 21:05 Відповісти
А це "зрада" чи перемога ? 🤔
показати весь коментар
01.11.2025 21:23 Відповісти
Пункти незламності потужна відповідь агресору від дебіла вовочки.Велика подяка мудрому наріту .Кожного ранку велика подяка і хвала потужному
показати весь коментар
01.11.2025 20:56 Відповісти
Це замість блнкауту у Москві, на більше не здатні
показати весь коментар
01.11.2025 21:33 Відповісти
Виробляйте для себе світло, ніхто за вас не буде виробляти: https://forum.lvivport.com/threads/duzhe-alternativna-energetika.95594/page-6#post-3346029
показати весь коментар
01.11.2025 21:57 Відповісти
 
 