Після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє світло,- ОВА

Через ворожі удари в Сумах і Сумському районі немає світла. Енергетики відновлюють живлення, лікарні працюють, розгортаються пункти незламності.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Якнайшвидше відновлення

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії.

Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено.

Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.

Пункти незламності

Там, де немає світла, розгортаються пункти незламності.

Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей.

Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу.

"Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою. Відновлення триває беззупинно", - наголосив Григоров.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року російські війська завдали по Сумській громаді 543 удари з різних видів озброєння. Унаслідок атак загинули 72 людини, ще 434 дістали поранення.

