После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует свет, - ОВА
Из-за вражеских ударов в Сумах и Сумском районе нет света. Энергетики восстанавливают питание, больницы работают, разворачиваются пункты несокрушимости.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как можно более быстрое восстановление
- Энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.
- Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено.
- Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание.
Пункты несокрушимости
Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости.
Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей.
Органы местного самоуправления организуют их работу.
"Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой. Восстановление продолжается без остановки", - подчеркнул Григоров.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года российские войска нанесли по Сумской громаде 543 удара из различных видов вооружения. Вследствие атак погибли 72 человека, еще 434 получили ранения.
