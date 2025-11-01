После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует свет, - ОВА

Из-за вражеских ударов в Сумах и Сумском районе нет света. Энергетики восстанавливают питание, больницы работают, разворачиваются пункты несокрушимости.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как можно более быстрое восстановление

Энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено.

Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание.

Читайте также: Атака РФ на Сумщине: попадание по критической инфраструктуре, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Пункты несокрушимости

Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости.

Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей.

Органы местного самоуправления организуют их работу.

Также смотрите: Оккупанты ударили дроном по перекрестку в Сумах: травмированы 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой. Восстановление продолжается без остановки", - подчеркнул Григоров.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года российские войска нанесли по Сумской громаде 543 удара из различных видов вооружения. Вследствие атак погибли 72 человека, еще 434 получили ранения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ