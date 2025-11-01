РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8683 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины Удар по Сумам
382 0

После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует свет, - ОВА

РФ нанесла удар по Сумам: пострадали люди, попадание по АЗС

Из-за вражеских ударов в Сумах и Сумском районе нет света. Энергетики восстанавливают питание, больницы работают, разворачиваются пункты несокрушимости.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как можно более быстрое восстановление

  • Энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.
  • Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено.
  • Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание.

Читайте также: Атака РФ на Сумщине: попадание по критической инфраструктуре, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Пункты несокрушимости

Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости.
Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей.

Органы местного самоуправления организуют их работу.

Также смотрите: Оккупанты ударили дроном по перекрестку в Сумах: травмированы 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой. Восстановление продолжается без остановки", - подчеркнул Григоров.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года российские войска нанесли по Сумской громаде 543 удара из различных видов вооружения. Вследствие атак погибли 72 человека, еще 434 получили ранения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

обстрел (30296) Сумская область (3815) Сумы (1290) Тарифы на электроэнергию (2274) Сумский район (451)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 