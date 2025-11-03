Рашисты нанесли ракетный удар по Сумщине: пострадали два человека, есть повреждения в жилом секторе

Вечером воскресенья, 2 ноября, российские захватчики нанесли ракетный удар по селу в Лебединской громаде Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки есть пострадавшие

"Враг нанес ракетный удар по селу в Лебединской громаде. В результате атаки ранены две гражданские женщины – 55 и 65 лет. Пострадавшие доставлены в больницы, медики оказывают необходимую помощь", – сообщил Григоров.

Повреждения инфраструктуры

Также из-за российской атаки есть повреждения в жилом секторе. Последствия обстрела выясняются.

