РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
873 1

Россияне атаковали Тростянецкую громаду Сумщины ударными дронами, есть погибший и раненые

Вражеские дроны атаковали Тростянецкую общину: есть погибший и пострадавшие

В ночь на 3 ноября российские захватчики нанесли удар по Тростянецкой громаде в Сумской области с помощью дронов-камикадзе. Удар был нанесен по жилой застройке ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Россияне цинично прицелились в людей – прицельно, ночью, когда они спали", – говорится в сообщении.

По предварительным данным:

  • один человек погиб;
  • троих человек деблокировали из-под завалов, им оказывают медицинскую помощь.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Последствия атаки уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли ракетный удар по Сумской области: пострадали два человека, есть повреждения в жилом секторе

Удары по Тростянецкой громаде осенью 2025 года

В течение осени 2025 года Тростянецкая громада (Сумская область) неоднократно подвергалась вражеским атакам - прежде всего ударами беспилотных летательных аппаратов и ракетными обстрелами.

14–15 сентября регион пострадал от серии ударов, в результате которых местные жители получили ранения (среди пострадавших — 75-летняя женщина и мужчины 40 и 51 года).

18 октября Сумская ОГА сообщила о ранении 38-летнего мужчины в Тростянецкой громаде в результате удара БПЛА.

Автор: 

обстрел (30305) Сумская область (3822) Тростянец (29) Ахтырский район (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.11.2025 08:00 Ответить
 
 