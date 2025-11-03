Россияне атаковали Тростянецкую громаду Сумщины ударными дронами, есть погибший и раненые

В ночь на 3 ноября российские захватчики нанесли удар по Тростянецкой громаде в Сумской области с помощью дронов-камикадзе. Удар был нанесен по жилой застройке ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Россияне цинично прицелились в людей – прицельно, ночью, когда они спали", – говорится в сообщении.

По предварительным данным:

один человек погиб ;

; троих человек деблокировали из-под завалов, им оказывают медицинскую помощь.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Последствия атаки уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли ракетный удар по Сумской области: пострадали два человека, есть повреждения в жилом секторе

Удары по Тростянецкой громаде осенью 2025 года

В течение осени 2025 года Тростянецкая громада (Сумская область) неоднократно подвергалась вражеским атакам - прежде всего ударами беспилотных летательных аппаратов и ракетными обстрелами.

14–15 сентября регион пострадал от серии ударов, в результате которых местные жители получили ранения (среди пострадавших — 75-летняя женщина и мужчины 40 и 51 года).

18 октября Сумская ОГА сообщила о ранении 38-летнего мужчины в Тростянецкой громаде в результате удара БПЛА.