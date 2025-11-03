Россияне атаковали Тростянецкую громаду Сумщины ударными дронами, есть погибший и раненые
В ночь на 3 ноября российские захватчики нанесли удар по Тростянецкой громаде в Сумской области с помощью дронов-камикадзе. Удар был нанесен по жилой застройке ночью.
об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
"Россияне цинично прицелились в людей – прицельно, ночью, когда они спали", – говорится в сообщении.
По предварительным данным:
- один человек погиб;
- троих человек деблокировали из-под завалов, им оказывают медицинскую помощь.
На месте продолжается поисково-спасательная операция. Последствия атаки уточняются.
Удары по Тростянецкой громаде осенью 2025 года
В течение осени 2025 года Тростянецкая громада (Сумская область) неоднократно подвергалась вражеским атакам - прежде всего ударами беспилотных летательных аппаратов и ракетными обстрелами.
14–15 сентября регион пострадал от серии ударов, в результате которых местные жители получили ранения (среди пострадавших — 75-летняя женщина и мужчины 40 и 51 года).
18 октября Сумская ОГА сообщила о ранении 38-летнего мужчины в Тростянецкой громаде в результате удара БПЛА.
