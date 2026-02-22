РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
2 983 13

Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в четырех областях: повреждены локомотивы, - Кулеба. ФОТОрепортаж

В ночь на 22 февраля российские войска атаковали дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, есть повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Под массированным ударом – столица и Киевская область. К сожалению, есть погибший. Искренние соболезнования семье и близким. Есть раненые. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Также зафиксированы повреждения гражданских зданий в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.

Читайте также: Сибига о ночном обстреле: РФ не может вилять миром, как хвост не может вилять собакой. КАРТА

Железнодорожная инфраструктура

Кроме того, враг наносил удары по железнодорожной инфраструктуре Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Повреждены два локомотива. Движение поездов не прекращалось.

Также смотрите: Рашисты ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области: вспыхнули пожары. ФОТО

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры
Обстрелы железнодорожной инфраструктуры
Обстрелы железнодорожной инфраструктуры
Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Ликвидация последствий

Отмечается, что профильные службы и ремонтные бригады уже ликвидируют последствия атак.

Читайте также: Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба

"Россия сознательно терроризирует мирное население и системы жизнеобеспечения. Наша задача - обеспечить устойчивость и бесперебойную работу инфраструктуры несмотря на любые удары", - подчеркнул Кулеба.

Автор: 

железная дорога (1472) обстрел (32894) Кулеба Алексей (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
ми теж атакували...чи ніт? зелені мавпи блд.....
показать весь комментарий
22.02.2026 11:47 Ответить
+5
На початку війни всіх закликали не скидати фото руйнувань після обстрілів, тепер сам зєльоний міністр викладає фотозвіт.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:53 Ответить
+2
Атакували, тільки скільки локомотивів у русні, а скільки - у нас.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми теж атакували...чи ніт? зелені мавпи блд.....
показать весь комментарий
22.02.2026 11:47 Ответить
Атакували, тільки скільки локомотивів у русні, а скільки - у нас.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:04 Ответить
Це тобі піськограй разом зі своєю шоблою доповів?
показать весь комментарий
22.02.2026 12:22 Ответить
Ну шо тобі сказати ..по нашому місту кожен день по ж.д по десятку шахедів прилітає...так зрозуміло?
показать весь комментарий
22.02.2026 16:58 Ответить
Це якось скасовує удари по руснявій логістиці?
показать весь комментарий
22.02.2026 17:10 Ответить
Ну якщо вважати 1х100 перемогою...то тоді все зрозуміло...по ******** з ранку до вечора одні перемоги....а ми в режимі 24/7 ловимо шахеди....
показать весь комментарий
22.02.2026 19:52 Ответить
Ні, треба визнати, що росія вже перемогла, і сумлінно виконувати всі вимоги. Для початку - отдать історічєскіє зємлі, тобто т.з. "новороссію".
А взагалі-то є "мягкая формула мєдвєдєва", її і треба виконувати вже зараз.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:56 Ответить
Атакували куплені тисячі тролей банкової мізки громадян і статтю, написану журналістами в іноземних ЗМІ Валерієм Залужний про неправильні дії президента, які привели до великих витрат територій і людей. В них на першому місці вибори, а нарід то таке, хто вони йому? Його знаходяться давно в Ізраїлі.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:26 Ответить
Ще ні, тільки "Фламінги" фарбують.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:32 Ответить
На початку війни всіх закликали не скидати фото руйнувань після обстрілів, тепер сам зєльоний міністр викладає фотозвіт.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:53 Ответить
Сам Найвеличніший Лідор Всесвіту на мюнхенській конференції заявив, що російські ракети знищили виробництво ракети ''Фламінго''. Те, що залишилося перенесли в інше місце. То я собі подумав, це він відчитався перед ворогом, що вони чітко попали і прославив їх ракети,чи показав НАБУ і САП дулю без маку, натякаючи, що ніяких крадіжок на програмі безпілотників і ракети ви не накопайте на мого міндіча і шліхермана, чи як там його - все згоріло. Всі речові докази перетворилися в попіл.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:32 Ответить
Скоріше за все, наводили онлайн, бо дуже точні влучання
показать весь комментарий
22.02.2026 14:33 Ответить
 
 