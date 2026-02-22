Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в четырех областях: повреждены локомотивы, - Кулеба. ФОТОрепортаж
В ночь на 22 февраля российские войска атаковали дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, есть повреждения железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Под массированным ударом – столица и Киевская область. К сожалению, есть погибший. Искренние соболезнования семье и близким. Есть раненые. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Также зафиксированы повреждения гражданских зданий в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.
Железнодорожная инфраструктура
Кроме того, враг наносил удары по железнодорожной инфраструктуре Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Повреждены два локомотива. Движение поездов не прекращалось.
Ликвидация последствий
Отмечается, что профильные службы и ремонтные бригады уже ликвидируют последствия атак.
"Россия сознательно терроризирует мирное население и системы жизнеобеспечения. Наша задача - обеспечить устойчивость и бесперебойную работу инфраструктуры несмотря на любые удары", - подчеркнул Кулеба.
А взагалі-то є "мягкая формула мєдвєдєва", її і треба виконувати вже зараз.