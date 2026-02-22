Рашисты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: вспыхнули пожары. ФОТО

Ночью 22 февраля 2026 года враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области, пытаясь оставить людей без света и тепла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Детали

Как отмечается, в результате попаданий зафиксированы значительные повреждения и масштабные возгорания. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги пожара.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По данным ОВА, в настоящее время продолжается оценка состояния энергообъектов и устранение последствий.

Последствия

Обстрел Одесской области
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
  • Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
  • Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву: повреждена многоэтажка в Святошинском районе.

а Орбан з заходу б'є
22.02.2026 07:42 Ответить
 
 