Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: спалахнули пожежі. ФОТО
Вночі 22 лютого 2026 року ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області, намагаючись залишити людей без світла та тепла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі
Як зазначається, внаслідок влучань зафіксовано значні пошкодження та масштабні загоряння. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки пожежі.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
За даними ОВА, наразі триває оцінка стану енергообʼєктів та усунення наслідків.
Наслідки
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
- Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
- Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву: пошкоджено багатоповерхівку у Святошинському районі.
