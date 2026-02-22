РФ знову атакувала енергетичні об’єкти, є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго

Цієї ночі Росія знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок цього знеструмлені споживачі у Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Діють графіки

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

"Просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Троє працівників Слов'янської ТЕС загинули через атаку РФ. Є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго