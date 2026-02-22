РФ знову атакувала енергетичні об’єкти, є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго
Цієї ночі Росія знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок цього знеструмлені споживачі у Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Діють графіки
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
"Просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
ніхто не питає у влади що вони зробили щоб відбити напад
тільки відомо що за безпеку Києва відповідає мер, президент щоразу це говорить
а за решту міст і територій відповідального очевидно немає