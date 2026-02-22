РФ знову атакувала енергетичні об’єкти, є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго

Зникло світло після обстрілу

Цієї ночі Росія знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок цього знеструмлені споживачі у Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Діють графіки

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

"Просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

непередбачувано чи що
ніхто не питає у влади що вони зробили щоб відбити напад
тільки відомо що за безпеку Києва відповідає мер, президент щоразу це говорить
а за решту міст і територій відповідального очевидно немає
22.02.2026 11:34 Відповісти
********, а вас фонд "Зеленського" забезпечил світлом? Кажуть шо він, особисто, роздає на куту Банковой та Круглоуніверситетськой роздає світло своїм прихільникам. Ось таке світло. Як бачите навіть вибір є
22.02.2026 11:45 Відповісти
Це дуже Потужно. Славімо Лідора
22.02.2026 12:09 Відповісти
 
 