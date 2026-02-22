РФ снова атаковала энергетические объекты, есть отключения электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

Этой ночью Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате отключены потребители в Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Действуют графики

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

"Просим потребителей по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.

Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

