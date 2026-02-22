РФ снова атаковала энергетические объекты, есть отключения электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго
Этой ночью Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате отключены потребители в Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.
Действуют графики
В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
"Просим потребителей по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
ніхто не питає у влади що вони зробили щоб відбити напад
тільки відомо що за безпеку Києва відповідає мер, президент щоразу це говорить
а за решту міст і територій відповідального очевидно немає