РФ снова атаковала энергетические объекты, есть отключения электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

Пропало свет после обстрела

Этой ночью Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате отключены потребители в Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Действуют графики

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

"Просим потребителей по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
  • Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
  • Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
  • Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
  • Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

энергетика (1275) Минэнерго (277)
непередбачувано чи що
ніхто не питає у влади що вони зробили щоб відбити напад
тільки відомо що за безпеку Києва відповідає мер, президент щоразу це говорить
а за решту міст і територій відповідального очевидно немає
22.02.2026 11:34 Ответить
********, а вас фонд "Зеленського" забезпечил світлом? Кажуть шо він, особисто, роздає на куту Банковой та Круглоуніверситетськой роздає світло своїм прихільникам. Ось таке світло. Як бачите навіть вибір є
22.02.2026 11:45 Ответить
Це дуже Потужно. Славімо Лідора
22.02.2026 12:09 Ответить
 
 