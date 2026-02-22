Зеленский о новой тактике массированных ударов РФ: Мишенями становятся объекты логистики и водоснабжения

В воскресенье, 22 февраля, на селекторе президент Владимир Зеленский обсудил с представителями областей новую российскую тактику массированных ударов.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

Новая тактика вражеских ударов

"Мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего это железная дорога, а также объекты, которые работают на водоснабжение. И очень важно, чтобы на местах такую угрозу все осознавали и соответственно работали по защите", - сказал глава государства.

Усиление ПВО в приграничных районах

По словам президента, Силы ПВО и Министерство обороны, правительственные структуры получили необходимые задачи.

"Рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной. Министерство обороны Украины вместе с нашими военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится все больше и больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад. Опыт наших прифронтовых регионов должен быть вполне эффективно распространен и в Сумской области, а также в Черниговской области", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после ночного удара российских ракет и дронов.

