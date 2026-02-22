РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы объектов Укрзализныци
1 481 16

Зеленский о новой тактике массированных ударов РФ: Мишенями становятся объекты логистики и водоснабжения

Зеленский предупредил, что РФ целится в критическую логистику и воду

В воскресенье, 22 февраля, на селекторе президент Владимир Зеленский обсудил с представителями областей новую российскую тактику массированных ударов. 

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новая тактика вражеских ударов

"Мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего это железная дорога, а также объекты, которые работают на водоснабжение. И очень важно, чтобы на местах такую угрозу все осознавали и соответственно работали по защите", - сказал глава государства.

Смотрите также: Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в четырех областях: повреждены локомотивы, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Усиление ПВО в приграничных районах

По словам президента, Силы ПВО и Министерство обороны, правительственные структуры получили необходимые задачи.

"Рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной. Министерство обороны Украины вместе с нашими военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится все больше и больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад. Опыт наших прифронтовых регионов должен быть вполне эффективно распространен и в Сумской области, а также в Черниговской области", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: РФ снова атаковала энергетические объекты, есть отключение электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

Автор: 

железная дорога (148) Зеленский Владимир (10565) обстрел (15019) россия (22200) водоснабжение (74)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Зеленский не атакует в ответ тоже самое, а значит он работает в интересах России. Нужно как можно скорее убрать этого предателя вороватого из власти. Историческое время, а во власти Украины гниды.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:30 Ответить
+11
Ти хоч один день можеш без відосиків своїх? Без тебе всі все знають!
показать весь комментарий
22.02.2026 23:26 Ответить
+8
Це не Український, а отой злодій з оманщини, що на лижах з Буковеля, до патрушева був привезений єрмаком і татаровим!!
Лайно - лайном!!!….
показать весь комментарий
22.02.2026 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти хоч один день можеш без відосиків своїх? Без тебе всі все знають!
показать весь комментарий
22.02.2026 23:26 Ответить
До речі, що там з відповіддю на москву? Хоч кудись стрельнуть?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:27 Ответить
А підстанції' москви слабо?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:44 Ответить
Що саме у самій Москві уражено?
показать весь комментарий
23.02.2026 07:13 Ответить
Зеленский не атакует в ответ тоже самое, а значит он работает в интересах России. Нужно как можно скорее убрать этого предателя вороватого из власти. Историческое время, а во власти Украины гниды.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:30 Ответить
Це маленький український президент який ну як хоче бути великим потужнім диктатором у стилі ким чен ина.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:33 Ответить
Це не Український, а отой злодій з оманщини, що на лижах з Буковеля, до патрушева був привезений єрмаком і татаровим!!
Лайно - лайном!!!….
показать весь комментарий
22.02.2026 23:43 Ответить
І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали й відповідно працювали по захисту", - сказав глава держави. (ВСІ ПРАЦЮЮТЬ ,МЕНІ *****)))
показать весь комментарий
22.02.2026 23:31 Ответить
Обговорил на селекторе тактику противника, местами даже слушали...(В. Зеленский "Как я пр@л все, шо мог").
показать весь комментарий
22.02.2026 23:39 Ответить
Потужна відповідь агресору від "верховного" головнокомандувача України!
Селекторні наради і вечірні відео.🤷‍♂️

З Зеленським разом до перемоги!?🤦‍♂️
показать весь комментарий
22.02.2026 23:42 Ответить
Так, до перемоги. Ще й об'єднуватися і підтримувати. І аплодувати. І портрети вишивати. А хто цього не робить - порохобот і за путіна.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:30 Ответить
Потужний спостерігач і доносчик інформації про удари Кацапії.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:44 Ответить
а чому в донецьку,
луганську,
та в камері галущенка
досі є світло???
показать весь комментарий
22.02.2026 23:55 Ответить
Геть ішака! Це обкрене чмо - сторонній коментатор - підрахуйка. Ішак все, що можна і неможна просрав і тепер виступає в ролі "експерта", якому усі винні.
показать весь комментарий
23.02.2026 07:37 Ответить
Не перебільшуйте, просрав він не все. Одне з його завдань, одержаних від хазяїна з москви, - знищити якомога більше українців. І гектари могил під жовто - блакитними прапорами доводять, що з цим завданням гнида справляється непогано. А якщо ви мали на увазі, що воно просрало усі ті завдання, які ставлять перед президентом України, так хіба оте обдовбане чмо - президент? І хіба воно щось обіцяло, коли дряпалося у крісло? Хіба оту маячню наркомана, яку написав якийсь шефір і озвучив тоді кандидат Зеленський, можна було вважати обіцянками? Хоча, більшість населення, треба визнати, так те й сприйняло у ті "обіцянки" повірило.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:38 Ответить
 
 