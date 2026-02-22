Зеленский после ночной атаки: Защиту от ударов РФ нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики
Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после ночного удара российских ракет и дронов.
Об этом президент сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Ночная атака
"Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, еще 297 дронов разных типов. Значительную часть удалось сбить, и я благодарю всех партнеров Украины, которые работают с нами ежедневно, еженедельно ради поставок ракет для ПВО. Защита нужна каждый день", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что на этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.
Защита от ударов РФ
"Подробно обсудили с представителями регионов, что защиту от российских ударов нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики", - добавил он.
Последствия атак
В Бориспольском районе Киевской области из-за российского удара повреждена церковь. Еще в части областей есть повреждения обычных жилых домов. Везде, где нужно, оказывается помощь пострадавшим.
Также Зеленский поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба в Сумской области.
"Накануне в Шосткинском районе российский дрон ударил по машине скорой помощи, и это был целенаправленный удар. К сожалению, три человека погибли. Россияне должны чувствовать последствия за каждый такой удар, и во всех приграничных и прифронтовых областях должно чувствоваться, что защита от российских дронов увеличивается", - отметил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або, як каже старий одеський анекдот: "Шьоб Ви били такой умний, как моя Сара - вчера...".
"Обговорили захист.. "
Для зебілів-пісня. Воно обговорило..
Після того як разом із Найомом ще у 22 році вкрав 50 ярдів на захиста ел станцій. А потім МІндч, двушка на маскву..
Обговорили
А ще буде відосик... Вечірній!
Просто спортивний коментатор ?
Чи чувак -подпіваснік із "наша-раша" який з дивану всіх повчає - ну куда ти бьош, нє так іграть нада
Собі? Глядачам ?