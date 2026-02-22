Зеленский после ночной атаки: Защиту от ударов РФ нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики

Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после ночного удара российских ракет и дронов.

Об этом президент сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ночная атака

"Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, еще 297 дронов разных типов. Значительную часть удалось сбить, и я благодарю всех партнеров Украины, которые работают с нами ежедневно, еженедельно ради поставок ракет для ПВО. Защита нужна каждый день", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что на этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.

Защита от ударов РФ

"Подробно обсудили с представителями регионов, что защиту от российских ударов нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики", - добавил он.

Последствия атак

В Бориспольском районе Киевской области из-за российского удара повреждена церковь. Еще в части областей есть повреждения обычных жилых домов. Везде, где нужно, оказывается помощь пострадавшим.

Также Зеленский поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба в Сумской области.

"Накануне в Шосткинском районе российский дрон ударил по машине скорой помощи, и это был целенаправленный удар. К сожалению, три человека погибли. Россияне должны чувствовать последствия за каждый такой удар, и во всех приграничных и прифронтовых областях должно чувствоваться, что защита от российских дронов увеличивается", - отметил президент.

