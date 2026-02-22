РУС
Зеленский после ночной атаки: Защиту от ударов РФ нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики

Зеленский на селекторе

Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после ночного удара российских ракет и дронов.

Об этом президент сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ночная атака

"Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, еще 297 дронов разных типов. Значительную часть удалось сбить, и я благодарю всех партнеров Украины, которые работают с нами ежедневно, еженедельно ради поставок ракет для ПВО. Защита нужна каждый день", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что на этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.

Защита от ударов РФ

"Подробно обсудили с представителями регионов, что защиту от российских ударов нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики", - добавил он.

Последствия атак

В Бориспольском районе Киевской области из-за российского удара повреждена церковь. Еще в части областей есть повреждения обычных жилых домов. Везде, где нужно, оказывается помощь пострадавшим.

Также Зеленский поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба в Сумской области.

"Накануне в Шосткинском районе российский дрон ударил по машине скорой помощи, и это был целенаправленный удар. К сожалению, три человека погибли. Россияне должны чувствовать последствия за каждый такой удар, и во всех приграничных и прифронтовых областях должно чувствоваться, что защита от российских дронов увеличивается", - отметил президент.

Зеленский Владимир (10565) обстрел (15019)
+21
Ти диви, який розумний полководець. А то могли вибрати у 2019 році якогось дурачка і він замість оборони все закатував в асфальт.
22.02.2026 14:13 Ответить
+14
Це він кому задачі нарізає? Собі?
"Обговорили захист.. "
Для зебілів-пісня. Воно обговорило..
Після того як разом із Найомом ще у 22 році вкрав 50 ярдів на захиста ел станцій. А потім МІндч, двушка на маскву..
Обговорили
22.02.2026 14:18 Ответить
+12
То буде потім, а зараз маштабуєм розкрадання на дронах, мародерство і брехню. щоб ти в пеклі горів зе-паскуда
22.02.2026 14:23 Ответить
Зеленський не може захистити Україну, бо не достатньо розумний.
22.02.2026 15:31 Ответить
Ага... "Вумний - як вутка...".
Або, як каже старий одеський анекдот: "Шьоб Ви били такой умний, как моя Сара - вчера...".
22.02.2026 14:23 Ответить
""зелена дракула "дякула".котрий зробив все ,на вимогу рашиста,щоб Україна не мала власної зброї від його ракет ....
22.02.2026 14:15 Ответить
ла...ла...ла....
22.02.2026 14:16 Ответить
Телеграм - канал ...
А ще буде відосик... Вечірній!
22.02.2026 14:19 Ответить
Точніше, пізд*сик
22.02.2026 15:25 Ответить
Його прізвище ПNздунько, ще з часів кварталу.
22.02.2026 14:24 Ответить
Дибіле,лиш дзеркально.
22.02.2026 14:26 Ответить
Але ж неділю назад він вже анонсував зміни в ПВО.Знову зміни?
22.02.2026 14:42 Ответить
Масштабує...
22.02.2026 14:58 Ответить
Торчка зазвичай обдовбаного прибрати найголовніше... На довічне, за державну зраду, мародерство, брехню та крадіжки....
22.02.2026 14:47 Ответить
Без твого втручання всі такі тупі і не знають що робити, а от як ти вліз то всі почали різко доручати, оце дрібнє непорозуміння хоче показати свою значимість..
22.02.2026 14:56 Ответить
Накуя тоді той єдиний блаблафон за 1,5 млрд.гривень, якщо Вова Потужний спілкується з українцями через кацапський телеграм?
22.02.2026 14:59 Ответить
Якшо звичайною мовою - ніхріна, крім розкрадання сотень міліардів допомоги від добрих людей, на свої офшори не робив, та робити не буде. А підтримка від насиления - добра. Та і хрін з тим насилением - я в бункері, сім'я - в теплих, спокійних країнах, ленка - скуповує всі бутіки Европи - щастя та великі грорші прийшли з дебілами українським - не даремно їх обробляли два жиди.
22.02.2026 16:20 Ответить
Якщо не давати відсіч, ніякий захист не витримає. "Найкращий захист це напад" Саша Македонський. Верховному головнокомандувачу варто хоч би з азами військового мистецтва ознайомитись та очевидно Вова не той випадок, щоб вчитись.
22.02.2026 21:22 Ответить
Кому він це каже ?
Просто спортивний коментатор ?
Чи чувак -подпіваснік із "наша-раша" який з дивану всіх повчає - ну куда ти бьош, нє так іграть нада
22.02.2026 23:08 Ответить
Кому він це каже ?
Собі? Глядачам ?
22.02.2026 23:10 Ответить
 
 