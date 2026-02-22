Из-за атаки РФ повреждена церковь в Бориспольском районе Киевской области. ФОТО
В результате очередной атаки в Бориспольском районе Киевской области повреждена церковь.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадала церковь
"Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого. Они целенаправленно уничтожают жилые дома, критическую инфраструктуру, школы, больницы - и даже храмы. Россия в очередной раз демонстрирует свою истинную сущность - государства-террориста, которое ведет войну против мирных людей, против культуры и духовных ценностей", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
Топ комментарии
+9 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий22.02.2026 13:59 Ответить Ссылка
+9 Андрій Циганков
показать весь комментарий22.02.2026 14:18 Ответить Ссылка
+7 polini orop
показать весь комментарий22.02.2026 14:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо московський сатанат не є церквою ...
толерантність руйнує Україну
Гроші скидаються куди завгодно і крадуться. На розбитий музей , на зруйновану дитячу лікарню.
Не треба звинувачувати Бога за війни,за те-що люди не бажають знати Його,живуть во гріхах.так як самі хочуть....Бог вчить іншому..
Коли українці вбивають своїх ненароджених дітей(аборти)-не можна слово сказати,що це тяжкий гріх-"це наше право,не лізте зі своїм Богом!"
В коли кацапи вбивають їх дітей-то Бог винен.
Ось таке воно життя без Бога....та війни-це теж саме....