Через атаку РФ пошкоджено церкву у Бориспільському районі Київщини. ФОТО
Внаслідок чергової атаки у Бориспільському районі на Київщині пошкоджено церкву.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждала церква
"Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого. Вони цілеспрямовано нищать житлові будинки, критичну інфраструктуру, школи, лікарні - і навіть храми. Росія вкотре демонструє свою справжню сутність - держави-терориста, яка веде війну проти мирних людей, проти культури та духовних цінностей", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
- Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
- Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
- Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
- Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.
бо московський сатанат не є церквою ...
толерантність руйнує Україну
Гроші скидаються куди завгодно і крадуться. На розбитий музей , на зруйновану дитячу лікарню.
Не треба звинувачувати Бога за війни,за те-що люди не бажають знати Його,живуть во гріхах.так як самі хочуть....Бог вчить іншому..
Коли українці вбивають своїх ненароджених дітей(аборти)-не можна слово сказати,що це тяжкий гріх-"це наше право,не лізте зі своїм Богом!"
В коли кацапи вбивають їх дітей-то Бог винен.
Ось таке воно життя без Бога....та війни-це теж саме....