Через атаку РФ пошкоджено церкву у Бориспільському районі Київщини. ФОТО

Внаслідок чергової атаки у Бориспільському районі на Київщині пошкоджено церкву.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждала церква

"Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого. Вони цілеспрямовано нищать житлові будинки, критичну інфраструктуру, школи, лікарні - і навіть храми. Росія вкотре демонструє свою справжню сутність - держави-терориста, яка веде війну проти мирних людей, проти культури та духовних цінностей", - йдеться у повідомленні.

церква на Київщині

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

Київська область, обстріл, церква, Бориспільський район
У таких новинах обов'язково треба вказувати власника церкви - патріархат чи сатанат.
22.02.2026 13:59 Відповісти
Ісус закликав виганяти торговців з храму і їздив на віслюкові. А зараз скріль церковні лавки з іконами промислового виробництва за 5000 гривень і батюшки на дорогих тачках
22.02.2026 14:18 Відповісти
Безумовно!
бо московський сатанат не є церквою ...
толерантність руйнує Україну
22.02.2026 14:01 Відповісти
То це потужно та скрепно! У кацапів завжди так. "Верны заветам Ильича!"
22.02.2026 13:56 Відповісти
Не страшно. Зараз батюшка відкриє скриньку для пожертв і грошики на "відбудову храму" одразу знайдуться... Служать не Христу, а Мамоні
22.02.2026 13:59 Відповісти
А що поганого в тому щоб відбудувати церкву?
Гроші скидаються куди завгодно і крадуться. На розбитий музей , на зруйновану дитячу лікарню.
22.02.2026 14:06 Відповісти
Багато батюшок працюють на роботах. А зарплата в храмі 5000
22.02.2026 17:15 Відповісти
З біблейних історій я розумію що ученики Ісуса збирали благодійні кошти. Іуда був розпорядником. Крав звідти. Але це ніяк не відкидає добрих справ, які вони встигли зробити. Старий Заповіт також конкретно у цифрах говорить про благодійність.
22.02.2026 17:18 Відповісти
Як там Бог і син його поживають на небесах? Споглядають як їхні створіння вбивають одне одного і їхні храми руйнують. Істинно - Бог це любов...Опіум для роботяги та бійця в окопі щоб не думали а терпіли й вірували що зі смертю потраплять у якийсь рай
22.02.2026 14:24 Відповісти
Зі смертю не потрапляють в рай,навіть якщо ти військовий.Треба залишити гріх,приймати Христа,Його Заповіт,змінити сердце,мислення,жити,як каже Бог.Якщо усі грішники,як би вони не померли,на війні чи ні-потраплять до раю-там буде ад...буде теж,що й на землі.
Не треба звинувачувати Бога за війни,за те-що люди не бажають знати Його,живуть во гріхах.так як самі хочуть....Бог вчить іншому..
Коли українці вбивають своїх ненароджених дітей(аборти)-не можна слово сказати,що це тяжкий гріх-"це наше право,не лізте зі своїм Богом!"
В коли кацапи вбивають їх дітей-то Бог винен.
Ось таке воно життя без Бога....та війни-це теж саме....
22.02.2026 18:59 Відповісти
Коли кацапи в ООН почнуть знов белькотіти про утиски релігій в Україі, покажіть їм ці фото.
22.02.2026 14:34 Відповісти
Бізнес попа накрився
22.02.2026 17:57 Відповісти
 
 