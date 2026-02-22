Полицейский Сергей Славский и его жена-фельдшер Кристина погибли во время эвакуации раненых на Сумщине. ФОТО

Вчера, 21 февраля, в Сумской области погиб полицейский офицер громады Сергей Славский и его жена Кристина в результате атаки РФ на эвакуационный автомобиль. Также погибли двое молодых парней.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Фото: СОЦЕМД та МК

Что известно

"Четыре человека погибли в результате удара беспилотника по карете скорой помощи, среди них 17-летний парень. Водитель автомобиля находится в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Детали

Во время выполнения служебных обязанностей в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района погиб полицейский офицер общины Сергей Славский. Вместе с ним погибла его жена Кристина - фельдшер экстренной медицинской помощи.

Супруги оказывали помощь 17-летнему и 24-летнему парням, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве в селе Зноб-Трубчевская. Эвакуировав раненых, они отправились на машине скорой помощи в районный центр. В селе Чигин автомобиль атаковал вражеский беспилотник. В результате удара Сергей, Кристина и двое пострадавших погибли на месте. Водитель скорой госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Что известно о супругах

Сергею Славскому было 32 года. С 2023 года он нес службу в пограничной громаде, ежедневно помогая жителям в сложных условиях военного времени. Полицейский участвовал в эвакуации населения, первым прибывал на вызовы после обстрелов, реагировал на чрезвычайные события и поддерживал людей, оказавшихся в опасности.

Его жене Кристине было 25 лет. Работая медиком, она спасала жизни пострадавших от российской агрессии и оказывала помощь в самых сложных условиях. Вместе с мужем они действовали слаженно и самоотверженно, несмотря на постоянную угрозу.

"Это невосполнимая утрата для всей полицейской семьи, громады, родителей, друзей и близких. Мы потеряли преданного правоохранителя и смелую женщину, которые до последнего оставались верными своему призванию — защищать и спасать жизни. Руководство и личный состав Национальной полиции выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память о Сергее и Кристине навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении Нацполиции.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что 21 февраля российские войска атаковали беспилотниками окрестности Зноб-Новгородской громады в Сумской области, в частности автомобиль экстренной помощи, в результате чего погибли два брата и супруги.