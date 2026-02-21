РУС
Российский дрон убил двух братьев и супругов на Сумщине

Удар по автомобилю в Сумской области

Сегодня, 21 февраля, российские войска атаковали беспилотниками окрестности Зноб-Новгородской громады на Сумщине, в частности автомобиль экстренной помощи, вследствие чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы атаки

"Российский дрон убил четырех гражданских. Это два брата, одному 17 лет, и супружеская пара. Женщина была медиком", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Авиаудар по Сумам: трое раненых, среди них двое детей. ФОТОрепортаж

Детали

Отмечается, что враг сбросил боеприпас с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской громады.

На этой взрывчатке подорвались два брата. С ранениями их госпитализировали медики.

По дороге в больницу россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БПЛА. Машина загорелась.

"Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице. Невыразимая боль. Соболезнования родным и близким погибших", - добавил Григоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Сумщины: погибла женщина, 19 человек пострадали, под ударом гражданская и критическая инфраструктура. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг попал беспилотником в гражданский автомобиль в Шосткинской громаде. Вследствие атаки погиб 61-летний мужчина, его 56-летняя жена получила ранения. Также еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения.

Кроме того, сегодня днем:

Утром 21 февраля около 4:00 российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.

Автор: 

обстрел (15005) Сумская область (2082) Шосткинский район (123) Знобь-Новгородское (5)
21.02.2026 23:07 Ответить
спалить ***** ещё один НПЗ
21.02.2026 23:24 Ответить
Спалити потрібно всю кремлівську банду ,
на чолі з вилупком , тільки тоді , можливо ,
настане мир
на землі !!
22.02.2026 00:01 Ответить
 
 