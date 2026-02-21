Российский дрон убил двух братьев и супругов на Сумщине
Сегодня, 21 февраля, российские войска атаковали беспилотниками окрестности Зноб-Новгородской громады на Сумщине, в частности автомобиль экстренной помощи, вследствие чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
"Российский дрон убил четырех гражданских. Это два брата, одному 17 лет, и супружеская пара. Женщина была медиком", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что враг сбросил боеприпас с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской громады.
На этой взрывчатке подорвались два брата. С ранениями их госпитализировали медики.
По дороге в больницу россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БПЛА. Машина загорелась.
"Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице. Невыразимая боль. Соболезнования родным и близким погибших", - добавил Григоров.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг попал беспилотником в гражданский автомобиль в Шосткинской громаде. Вследствие атаки погиб 61-летний мужчина, его 56-летняя жена получила ранения. Также еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения.
Кроме того, сегодня днем:
- враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде Сумской области,
- в Боромлянской громаде российский дрон попал в гражданский автомобиль.
Утром 21 февраля около 4:00 российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.
