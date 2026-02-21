Російський дрон убив двох братів і подружжя на Сумщині (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 21 лютого, російські війська атакували безпілотниками околиці Зноб-Новгородської громади в Сумській області, зокрема автомобіль екстреної допомоги, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви атаки

"Російський дрон вбив чотирьох цивільних. Це два брати, одному 17 років, та подружня пара. Жінка була медиком", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Авіаудар по Сумах: троє поранених, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Деталі

Зазначається, що ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади.

На цій вибухівці підірвалися двоє братів. Із пораненнями їх госпіталізували медики.

Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА. Автівка загорілася.

"Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні. Невимовний біль. Співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Григоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Сумщини: загинула жінка, 19 людей постраждали, під ударом цивільна та критична інфраструктури. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що трагічно загинув учень 11 класу Щепетков Олександр.

"Згодом автомобіль швидкої допомоги, який поспішав врятувати його життя, був уражений "Ланцетом". Разом із ним загинула парамедикиня - колишня випускниця нашого ліцею Христина Славська (Матьовка)", - йдеться у дописі Середино-Будського ліцею №2, де навчався Щепетков.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог влучив безпілотником у цивільний автомобіль у Шосткинській громаді. Унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік, його 56-річна дружина дістала поранення. Також ще одна пасажирка зазнала несумісних із життям поранень.

Крім того, сьогодні вдень:

ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді на Сумщині,

у Боромлянській громаді російський дрон влучив у цивільний автомобіль.

Уранці 21 лютого близько 4:00 російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми.