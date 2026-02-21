Російський дрон убив двох братів і подружжя на Сумщині (оновлено). ФОТО

Удар по авто на Сумщині

Сьогодні, 21 лютого, російські війська атакували безпілотниками околиці Зноб-Новгородської громади в Сумській області, зокрема автомобіль екстреної допомоги, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атаки

"Російський дрон вбив чотирьох цивільних. Це два брати, одному 17 років, та подружня пара. Жінка була медиком", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади.

На цій вибухівці підірвалися двоє братів. Із пораненнями їх госпіталізували медики.

Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА. Автівка загорілася.

"Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні. Невимовний біль. Співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Григоров.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що трагічно загинув учень 11 класу Щепетков Олександр.

"Згодом автомобіль швидкої допомоги, який поспішав врятувати його життя, був уражений "Ланцетом". Разом із ним загинула парамедикиня - колишня випускниця нашого ліцею Христина Славська (Матьовка)", - йдеться у дописі Середино-Будського ліцею №2, де навчався Щепетков.

Щепетков Олександр

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог влучив безпілотником у цивільний автомобіль у Шосткинській громаді. Унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік, його 56-річна дружина дістала поранення. Також ще одна пасажирка зазнала несумісних із життям поранень.

Крім того, сьогодні вдень:

Уранці 21 лютого близько 4:00 російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми.

обстріл (34215) Сумська область (4741) Шосткинський район (161) Зноб-Новгородське (9)
21.02.2026 23:07 Відповісти
спалить ***** ещё один НПЗ
21.02.2026 23:24 Відповісти
Спалити потрібно всю кремлівську банду ,
на чолі з вилупком , тільки тоді , можливо ,
настане мир
на землі !!
22.02.2026 00:01 Відповісти
Ост так рашиська орда воює з мирним населенням ,бодай ви всі виздихали рашиська нечисть розом з воєним злочинцем путіном.
22.02.2026 07:24 Відповісти
Ці ₴уки-свошникт на паралімпіаді.
МОК ці фото в пику. Де Сибіга?
22.02.2026 07:36 Відповісти
 
 