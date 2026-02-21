Росіяни вдарили по авто на Шосткинщині: двоє загиблих і одна поранена. ФОТО
Сьогодні, 21 лютого, під прицільними атаками Росії перебувала Шосткинська громада Сумської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, ворог влучив безпілотником у цивільний автомобіль у Шосткинській громаді.
Унаслідок атаки поранена 56-річна пасажирка. Вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу.
"За попередньою інформацією, в автомобілі перебували ще двоє людей. Наразі є підстави вважати, що вони загинули. Дані уточнюються. Співчуваю рідним і близьким", - повідомив Григоров.
Доповнення
За даними Прокуратури Сумщини, у Шосткинській громаді 21 лютого 2026 року близько 13:30 год окупанти атакували автівку з цивільними.
Загинув 61-річний чоловік, його 56-річна дружина дістала поранення. Також ще одна пасажирка зазнала несумісних із життям поранень.
Що передувало?
Нагадаємо, сьогодні вдень:
- ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді на Сумщині,
- у Боромлянській громаді російський дрон влучив у цивільний автомобіль.
Уранці 21 лютого близько 4:00 російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми.
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