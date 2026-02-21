Росіяни вдарили по авто на Шосткинщині: двоє загиблих і одна поранена. ФОТО

Сьогодні, 21 лютого, під прицільними атаками Росії перебувала Шосткинська громада Сумської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, ворог влучив безпілотником у цивільний автомобіль у Шосткинській громаді.

Унаслідок атаки поранена 56-річна пасажирка. Вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу.

"За попередньою інформацією, в автомобілі перебували ще двоє людей. Наразі є підстави вважати, що вони загинули. Дані уточнюються. Співчуваю рідним і близьким", - повідомив Григоров.

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Доповнення

За даними Прокуратури Сумщини, у Шосткинській громаді 21 лютого 2026 року близько 13:30 год окупанти атакували автівку з цивільними.

Загинув 61-річний чоловік, його 56-річна дружина дістала поранення. Також ще одна пасажирка зазнала несумісних із життям поранень.

Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні вдень:

ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді на Сумщині,

у Боромлянській громаді російський дрон влучив у цивільний автомобіль.

Уранці 21 лютого близько 4:00 російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми.

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