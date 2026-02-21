Россияне ударили по автомобилю на Шосткинщине: двое погибших и одна раненая. ФОТО

Сегодня, 21 февраля, под прицельными атаками России оказалась Шосткинская громада Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Росіяни вдарили по авто на Шосткинщині

Что известно?

Как отмечается, враг попал беспилотником в гражданский автомобиль в Шосткинской громаде.

Вследствие атаки ранена 56-летняя пассажирка. Она госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь.

"По предварительной информации, в автомобиле находились еще два человека. Сейчас есть основания полагать, что они погибли. Данные уточняются. Соболезную родным и близким", - сообщил Григоров.

Дополнение

По данным Прокуратуры Сумщины, в Шосткинской громаде 21 февраля около 13:30 оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими.

Погиб 61-летний мужчина, его 56-летняя жена получила ранение. Также еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня днем:

Утром 21 февраля около 4:00 российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.

обстрел Сумская область Шостка Шосткинский район
голова ОВА Олег Григоров немає права "прогнозувати" смерть людей - це взагалі не його компетенція!
21.02.2026 16:31 Ответить
21.02.2026 18:03 Ответить
 
 