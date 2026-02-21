Россияне ударили по автомобилю на Шосткинщине: двое погибших и одна раненая. ФОТО

Сегодня, 21 февраля, под прицельными атаками России оказалась Шосткинская громада Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, враг попал беспилотником в гражданский автомобиль в Шосткинской громаде.

Вследствие атаки ранена 56-летняя пассажирка. Она госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь.

"По предварительной информации, в автомобиле находились еще два человека. Сейчас есть основания полагать, что они погибли. Данные уточняются. Соболезную родным и близким", - сообщил Григоров.

Дополнение

По данным Прокуратуры Сумщины, в Шосткинской громаде 21 февраля около 13:30 оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими.

Погиб 61-летний мужчина, его 56-летняя жена получила ранение. Также еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня днем:

враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде на Сумщине;

в Боромлянской громаде российский дрон ударил в гражданский автомобиль.

Утром 21 февраля около 4:00 российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.

