Россияне ударили по автомобилю на Шосткинщине: двое погибших и одна раненая. ФОТО
Сегодня, 21 февраля, под прицельными атаками России оказалась Шосткинская громада Сумщины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, враг попал беспилотником в гражданский автомобиль в Шосткинской громаде.
Вследствие атаки ранена 56-летняя пассажирка. Она госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь.
"По предварительной информации, в автомобиле находились еще два человека. Сейчас есть основания полагать, что они погибли. Данные уточняются. Соболезную родным и близким", - сообщил Григоров.
Дополнение
По данным Прокуратуры Сумщины, в Шосткинской громаде 21 февраля около 13:30 оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими.
Погиб 61-летний мужчина, его 56-летняя жена получила ранение. Также еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения.
Что предшествовало?
Напомним, сегодня днем:
- враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде на Сумщине;
- в Боромлянской громаде российский дрон ударил в гражданский автомобиль.
Утром 21 февраля около 4:00 российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.
