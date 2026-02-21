Авиаудар по Сумам: трое раненых, среди них двое детей. ФОТОрепортаж

Утром 21 февраля около 4:00 российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Разрушение жилья и инфраструктуры

В результате взрыва полностью уничтожены два жилых дома. По меньшей мере десять соседних домовладений получили повреждения. Также сгорел гражданский автомобиль и повреждена газовая труба. Окончательные масштабы разрушений устанавливаются.

Ранены дети и пожилая женщина

По предварительной информации, ранения получили три человека: двое детей в возрасте 5 и 17 лет и 70-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители документируют последствия очередной атаки по гражданской инфраструктуре.

Около 4:00 утра российская авиация атаковала частный сектор в Сумах
Прямо всі менканці Сум? Ти хворий?
21.02.2026 08:30 Ответить
Тут все зрозуміло,сумнівів ніяких
21.02.2026 08:36 Ответить
Яке відношення має обстріл до бусифікації?Можно цю теорію в подробицях ?За кого віддали голос в 2019р?
21.02.2026 08:35 Ответить
Шахеди військові збивають, яких мобілізують, або "бусифікують, як ти пишеш.. І взагалі, якщо немає кому воювати проти рашистів, вони будуть обстрілювати українські міста.
21.02.2026 15:01 Ответить
 
 