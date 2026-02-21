Авиаудар по Сумам: трое раненых, среди них двое детей. ФОТОрепортаж
Утром 21 февраля около 4:00 российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Разрушение жилья и инфраструктуры
В результате взрыва полностью уничтожены два жилых дома. По меньшей мере десять соседних домовладений получили повреждения. Также сгорел гражданский автомобиль и повреждена газовая труба. Окончательные масштабы разрушений устанавливаются.
Ранены дети и пожилая женщина
По предварительной информации, ранения получили три человека: двое детей в возрасте 5 и 17 лет и 70-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Правоохранители документируют последствия очередной атаки по гражданской инфраструктуре.
