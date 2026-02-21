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Новини Фото Удар по Сумах
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Авіаудар по Сумах: троє поранених, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Уранці 21 лютого близько 4:00 російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Руйнування житла та інфраструктури

Унаслідок вибуху повністю знищено два житлові будинки. Щонайменше десять сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також згорів цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

Поранені діти та літня жінка

За попередньою інформацією, поранення дістали троє людей: двоє дітей віком 5 та 17 років і 70-річна жінка. Постраждалу госпіталізували, усім надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці документують наслідки чергової атаки по цивільній інфраструктурі.

Близько 4:00 ранку російська авіація атакувала приватний сектор у Сумах
Близько 4:00 ранку російська авіація атакувала приватний сектор у Сумах
Близько 4:00 ранку російська авіація атакувала приватний сектор у Сумах
Близько 4:00 ранку російська авіація атакувала приватний сектор у Сумах

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обстріл (34320) Сумська область (4752) Суми (1115) Сумський район (621)
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Прямо всі менканці Сум? Ти хворий?
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21.02.2026 08:30 Відповісти
Тут все зрозуміло,сумнівів ніяких
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21.02.2026 08:36 Відповісти
Яке відношення має обстріл до бусифікації?Можно цю теорію в подробицях ?За кого віддали голос в 2019р?
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21.02.2026 08:35 Відповісти
Шахеди військові збивають, яких мобілізують, або "бусифікують, як ти пишеш.. І взагалі, якщо немає кому воювати проти рашистів, вони будуть обстрілювати українські міста.
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21.02.2026 15:01 Відповісти
 
 