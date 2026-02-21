Авіаудар по Сумах: троє поранених, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Уранці 21 лютого близько 4:00 російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Руйнування житла та інфраструктури

Унаслідок вибуху повністю знищено два житлові будинки. Щонайменше десять сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також згорів цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

Поранені діти та літня жінка

За попередньою інформацією, поранення дістали троє людей: двоє дітей віком 5 та 17 років і 70-річна жінка. Постраждалу госпіталізували, усім надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці документують наслідки чергової атаки по цивільній інфраструктурі.







