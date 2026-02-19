Россия усилила атаки на Харьковщине и Сумщине: сложнее всего на Лиманском направлении, - Трегубов

Российские войска частично активизировались в Харьковской области и в приграничных районах Сумской области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на Лиманском направлении.

Об этом сообщил спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Лиманское направление - в приоритете врага

По его словам, на Лиманском направлении россияне постоянно предпринимают попытки прорыва в направлении самого Лимана.

"Если брать Лиманское направление, которое для них является достаточно важным, там постоянно очень активные попытки прорваться непосредственно в направлении самого Лимана", - отметил Трегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клименко наградил военных "Хартии", которые сдерживают врага на Купянском направлении. ФОТОрепортаж

Попытки инфильтрации на границе

Спикер также сообщил об активизации в приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

В частности, российские военные снова применяют тактику инфильтрации - засылку малых групп пехоты в тыл или на позиции ВСУ - по линии Грабовское, Поповка, Покровка.

Кроме того, зафиксированы постоянные попытки атак со стороны Дегтярного вдоль границы в Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины 77-й бригады удерживают рубежи и уничтожают личный состав врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Другие направления

Враг также оживился на Великобурлукском направлении.

На Волчанском направлении российские подразделения действуют активно, однако, по словам Трегубова, речь идет скорее о сохранении интенсивности боевых действий, чем о ее наращивании.

Зато на Купянском направлении ситуация для российских войск остается менее благоприятной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова нанесла удар по критической инфраструктуре в Лозовой