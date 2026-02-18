Россия снова ударила по критической инфраструктуре в Лозовой

Лозовская громада на Харьковщине снова пострадала от российских ударов по инфраструктуре, что привело к перебоям с водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Лозовского городского головы Сергея Зеленского.

Сейчас коммунальные службы и энергетики работают непрерывно на объектах, пытаясь восстановить подачу воды. Предварительно запланировано подать воду хотя бы утром, сообщил глава громады.

Последствия ударов и состояние инфраструктуры

Российские атаки на критическую инфраструктуру Лозовой продолжаются с сентября 2025 года.

Вследствие ударов жители громады живут с постоянными отключениями света, а восстановительные работы не прекращаются. 10 февраля Лозовская громада оставалась обесточенной из-за разрушения энергетической сети.

Действия местных властей и поддержка громады

Сергей Зеленский поблагодарил специалистов, которые без отдыха ликвидируют последствия атак.

"Знаю, как трудно без воды в быту, особенно сейчас. Но в то же время хочу поблагодарить всех специалистов, которые без отдыха преодолевают последствия, и каждого и каждую из вас - за выдержку. Параллельно работаем над альтернативными вариантами питания и водоснабжения. У нас есть определенные решения, но публично их не обсуждаем – ради безопасности людей и самих объектов. Мы обязательно с этим справимся. Главное – держаться вместе и поддерживать друг друга", – написал глава громады.

Напомним, после масштабного обстрела Украины 17 февраля в Харьковской области ввели аварийные отключения света.

