Около 40 оккупантов остаются окруженными в Купянске, - Трегубов
В Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.
В Купянске до 40 оккупантов
"На вчерашний день - 16 активных позывных. Будем считать, что рация есть не у каждого... еще позавчера было больше. Будем считать, что их где-то 30-35, может, 40. И те, что есть, здоровье у них не в идеальном состоянии", - рассказал спикер.
Оккупанты могут только обороняться
Трегубов отметил, что россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска и могут только обороняться. Кроме того, любые попытки подкрепления не дают результата из-за полного перерезания связи с городом.
"Максимум, что могут - подбрасывать снаряжение и боеприпасы с помощью БПЛА", - добавил он.
Что предшествовало?
- По данным МВА, более тысячи жителей остаются в Купянской общине, но связь с ними отсутствует.
- Сообщалось, что в Купянске Харьковской области российские войска окончательно локализованы в одном квартале.
то ж 10 десь поділося!))))
Не добачає без окулярів ті нулі...!