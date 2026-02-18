РУС
Новости Бои на Купянском направлении
Около 40 оккупантов остаются окруженными в Купянске, - Трегубов

Ситуация в Купянске

В Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

В Купянске до 40 оккупантов

"На вчерашний день - 16 активных позывных. Будем считать, что рация есть не у каждого... еще позавчера было больше. Будем считать, что их где-то 30-35, может, 40. И те, что есть, здоровье у них не в идеальном состоянии", - рассказал спикер.

Оккупанты могут только обороняться

Трегубов отметил, что россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска и могут только обороняться. Кроме того, любые попытки подкрепления не дают результата из-за полного перерезания связи с городом.

"Максимум, что могут - подбрасывать снаряжение и боеприпасы с помощью БПЛА", - добавил он.

Что предшествовало?

боевые действия (3730) Харьковская область (2144) Купянский район (617) Купянск (699)
Це вже навіть не смішно - п'ять місяців ЗСУ ніяк не можуть вибити з Куп'янська отих 40 рашистів, що засіли в погібах!
18.02.2026 20:21 Ответить
було тоді 50
то ж 10 десь поділося!))))
18.02.2026 20:39 Ответить
А будівля цінна? Якщо так то тоді зрозуміло. А якщо вже розвалина то треба їх під нею і залишити... Хлопці там краще мене знають, що робити... Але просто виклав свою думку...
18.02.2026 20:21 Ответить
в мене теж така думка....
18.02.2026 20:40 Ответить
Щось у пана Трегубова з нулями проблема. То у Золотому Колодязі 5-10 окупантів, які 4 місяці виколупували, знищивши та полонивши 1,5 тис.. Тепер у Куп'янську 40 богатирєй 2 місяці тримають центр міста.
18.02.2026 20:30 Ответить
та він мабуть обмежено придатний - по зору....
Не добачає без окулярів ті нулі...!
18.02.2026 20:41 Ответить
Вже два місяці сидять. В чому проблема? Вони на продскладі засіли?
показать весь комментарий
а поряд із продскладом ще й свердловина із водою була.... Два в одному!
18.02.2026 20:43 Ответить
 
 