Около 40 оккупантов остаются окруженными в Купянске, - Трегубов

В Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Купянске до 40 оккупантов

"На вчерашний день - 16 активных позывных. Будем считать, что рация есть не у каждого... еще позавчера было больше. Будем считать, что их где-то 30-35, может, 40. И те, что есть, здоровье у них не в идеальном состоянии", - рассказал спикер.

Читайте также: Зачистка в Купянске: трое бойцов 41-й ОМБр ликвидировали двух оккупантов в частном доме. ВИДЕО

Оккупанты могут только обороняться

Трегубов отметил, что россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска и могут только обороняться. Кроме того, любые попытки подкрепления не дают результата из-за полного перерезания связи с городом.

"Максимум, что могут - подбрасывать снаряжение и боеприпасы с помощью БПЛА", - добавил он.

Читайте также: Несколько десятков оккупантов сосредоточены в одном конкретном квартале Купянска, - Трегубов

Что предшествовало?