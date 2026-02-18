Новини Бої на Куп’янському напрямку
1 388 13

Близько 40 окупантів залишаються оточеними в Куп’янську, - Трегубов

Ситуація в Куп’янську

У Куп’янську в Харківській області залишаються в оточенні близько до 40 російських військових, які можуть лише оборонятися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, по це в повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

У Куп’янську до 40 окупантів

"На вчора - 16 активних позивних. Будемо рахувати, що рація є не в кожного... ще позавчора було більше. Будемо рахувати, що їх десь 30-35, може, 40. І ті, що є, здоров'я в них не в ідеальному стані", - розповів речник.

Також читайте: Зачистка у Куп’янську: троє бійців 41-ї ОМБр ліквідували двох окупантів у приватному будинку. ВIДЕО

Окупанти можуть лише оборонятися

Трегубов зазначив, що росіяни засіли у кількох будівлях на північ від центру Куп’янська і можуть лише оборонятися. Крім того, будь-які спроби підкріплення не дають результату через повне перерізання зв’язку з містом.

"Максимум, що можуть - підкидати спорядження та боєприпаси за допомогою БПЛА", - додав він.

Також читайте: Кількадесят окупантів зосереджені в одному конкретному кварталі Куп’янська, - Трегубов

Що передувало?

Це вже навіть не смішно - п'ять місяців ЗСУ ніяк не можуть вибити з Куп'янська отих 40 рашистів, що засіли в погібах!
18.02.2026 20:21 Відповісти
А будівля цінна? Якщо так то тоді зрозуміло. А якщо вже розвалина то треба їх під нею і залишити... Хлопці там краще мене знають, що робити... Але просто виклав свою думку...
18.02.2026 20:21 Відповісти
Щось у пана Трегубова з нулями проблема. То у Золотому Колодязі 5-10 окупантів, які 4 місяці виколупували, знищивши та полонивши 1,5 тис.. Тепер у Куп'янську 40 богатирєй 2 місяці тримають центр міста.
18.02.2026 20:30 Відповісти
Це вже навіть не смішно - п'ять місяців ЗСУ ніяк не можуть вибити з Куп'янська отих 40 рашистів, що засіли в погібах!
18.02.2026 20:21 Відповісти
було тоді 50
то ж 10 десь поділося!))))
18.02.2026 20:39 Відповісти
нема куди поспішати. нема чого ризикувати. Ще пару тижнів на морозі без води і їжі посидять - хто вилізе, хто там і окочуриться.
18.02.2026 21:52 Відповісти
Може павлік-ухилес нарешті відірве дупу від дивана,і особисто продемонструє як це треба робити ??
18.02.2026 23:40 Відповісти
А будівля цінна? Якщо так то тоді зрозуміло. А якщо вже розвалина то треба їх під нею і залишити... Хлопці там краще мене знають, що робити... Але просто виклав свою думку...
18.02.2026 20:21 Відповісти
в мене теж така думка....
18.02.2026 20:40 Відповісти
Щось у пана Трегубова з нулями проблема. То у Золотому Колодязі 5-10 окупантів, які 4 місяці виколупували, знищивши та полонивши 1,5 тис.. Тепер у Куп'янську 40 богатирєй 2 місяці тримають центр міста.
18.02.2026 20:30 Відповісти
та він мабуть обмежено придатний - по зору....
Не добачає без окулярів ті нулі...!
18.02.2026 20:41 Відповісти
Вже два місяці сидять. В чому проблема? Вони на продскладі засіли?
18.02.2026 20:36 Відповісти
а поряд із продскладом ще й свердловина із водою була.... Два в одному!
18.02.2026 20:43 Відповісти
Тобі складніше-засів на потожному дивані,але у магаз сцишся вийти..Чотири рокі тримаєш "оборону"..
18.02.2026 23:44 Відповісти
О. Чергове чмо ухилянтське закукурікало з-під шконки. Звинувачує інших у власних грішках і щасливе. Прямо як кацапи.
19.02.2026 06:54 Відповісти
Невже ж ці підери там плодяться?
18.02.2026 21:28 Відповісти
 
 