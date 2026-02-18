Близько 40 окупантів залишаються оточеними в Куп’янську, - Трегубов
У Куп’янську в Харківській області залишаються в оточенні близько до 40 російських військових, які можуть лише оборонятися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, по це в повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
У Куп’янську до 40 окупантів
"На вчора - 16 активних позивних. Будемо рахувати, що рація є не в кожного... ще позавчора було більше. Будемо рахувати, що їх десь 30-35, може, 40. І ті, що є, здоров'я в них не в ідеальному стані", - розповів речник.
Окупанти можуть лише оборонятися
Трегубов зазначив, що росіяни засіли у кількох будівлях на північ від центру Куп’янська і можуть лише оборонятися. Крім того, будь-які спроби підкріплення не дають результату через повне перерізання зв’язку з містом.
"Максимум, що можуть - підкидати спорядження та боєприпаси за допомогою БПЛА", - додав він.
Що передувало?
- За даними МВА, понад тисячу жителів залишаються в Куп’янській громаді, але зв’язок з ними відсутній.
- Повідомлялось, що у Куп'янську Харківської області російські війська остаточно локалізовані одному кварталі.
