Новини Бої на Куп’янському напрямку
2 251 5

Кількадесят окупантів зосереджені в одному конкретному кварталі Куп’янська, - Трегубов

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"За вчора безпосередньо у місті фіксувалися 22 позивних противника, це 22 рації. Фактично їх десь більше, але ми вже схиляємось до того, що їх кількадесят осіб", - зазначив він.

Усі окупанти зосереджені в одному конкретному кварталі - високих будівель на північ від центру міста, район лікарні.

"Активні дії вони проводити не можуть, але намагаються вижити за рахунок того, що їм постачають з повітря", - додав Трегубов.

Водночас ворог продовжує безуспішні спроби атакувати позиції Сил оборони зокрема на сході Куп'янська та в районі Куп’янська-Вузлового.

"Ми можемо достатньо впевнено говорити про контроль над містом і про провал у спробах РФ протидіяти українцям", - сказав Трегубов.

Що передувало?

бойові дії Харківська область Куп'янський район Куп'янськ
То може дустом цю концентровану купку?
16.02.2026 11:37 Відповісти
Згадаємо Вовчанський агрегатний завод.
Там вони в такому режимі більше ніж півроку сиділи, поки наші "специ" не зачистили.
КАБів, мабуть, шкода на бомжів, вони (КАБи) на дронщиків руснявих потрібні.
16.02.2026 11:43 Відповісти
Треба ім з дронів отруєну горілку поскидати.
16.02.2026 11:45 Відповісти
А це ідея!
16.02.2026 15:30 Відповісти
раз уже три місяці сидять, зхначить є логістика, тому не все так просто
16.02.2026 15:54 Відповісти
 
 