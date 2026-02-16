Кількадесят окупантів зосереджені в одному конкретному кварталі Куп’янська, - Трегубов

Кількадесят окупантів зосереджені в одному конкретному кварталі Куп'янська.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"За вчора безпосередньо у місті фіксувалися 22 позивних противника, це 22 рації. Фактично їх десь більше, але ми вже схиляємось до того, що їх кількадесят осіб", - зазначив він.

Усі окупанти зосереджені в одному конкретному кварталі - високих будівель на північ від центру міста, район лікарні.

"Активні дії вони проводити не можуть, але намагаються вижити за рахунок того, що їм постачають з повітря", - додав Трегубов.

Водночас ворог продовжує безуспішні спроби атакувати позиції Сил оборони зокрема на сході Куп'янська та в районі Куп’янська-Вузлового.

"Ми можемо достатньо впевнено говорити про контроль над містом і про провал у спробах РФ протидіяти українцям", - сказав Трегубов.

Що передувало?

За даними МВА, понад тисячу жителів залишаються в Куп’янській громаді, але зв’язок з ними відсутній.

