Сили оборони знищили дві колони техніки РФ на Куп’янському напрямку, - 14 ОМБр

Упродовж цього тижня російські війська двічі намагалися прорватися на Куп’янському напрямку, залучивши важку техніку. Сили оборони України успішно зупинили обидві атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 15 лютого в ефірі "Суспільного" розповіла начальниця відділення комунікацій 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого Марія Замрига.

Атаки під прикриттям снігу та туману

За її словами, у смузі відповідальності бригади, росіяни пішли по двох напрямках, використовуючи несприятливі погодні умови.

Крайній тиждень було відбито два механізовані штурми, що у смузі відповідальності бригади крайні часи не так часто було із застосуванням важкої техніки. Росіяни використовували МТ-ЛБ, квадроцикли та мотоцикли. Йшов доволі рясний сніг, був сильний вітер. Напевно, вони сподівалися, що у такі несприятливі погодні умови наша аеророзвідка не спрацює. Коли йде сніг, вітер, умови для роботи БпЛА ускладнюються. Втім їхні сподівання на негоду, на нашу неготовність не справдилися", - розповіла Замрига.

Знищено колони техніки та піхоту противника

За її словами, військові 14 ОМБр знищили дві колони, в яких були дві МТ-ЛБ і більше десяти квадроциклів та мотоциклів.

"Деяка піхота під час знищення важкої техніки десантувалася й потім вже наші пілоти успішно всіх знищили. Вчора (14 лютого. - Ред.) знову був штурм - менш потужний, але все ж таки росіяни знову використовують погоду, тому що був туман. Але цей штурм також відбили", - додала начальниця відділення комунікацій 14 ОМБр.

Російських військових дедалі частіше беруть у полон

"Нам вдається останнім часом брати достатню кількість військових РФ у полон. Вони розказують, що для них стоїть одна задача - просунутися вперед і у лісосмузі, в льосі, зруйнованій будівлі просто сидіти до тих пір, поки не підійде підкріплення. Харчів дають мало, тому що все це необхідно нести на собі, також автомат, кілька інших боєприпасів. І таким чином, по одному-два вони намагаються просунутися вперед", - додала вона.