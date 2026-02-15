Силы обороны уничтожили две колонны техники РФ на Купянском направлении, - 14-я ОМБр

В течение этой недели российские войска дважды пытались прорваться на Купянском направлении, привлекая тяжелую технику. Силы обороны Украины успешно остановили обе атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 15 февраля в эфире "Суспільного" рассказала начальница отдела коммуникаций 14-й отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого Мария Замрыга.

Атаки под прикрытием снега и тумана

По ее словам, в зоне ответственности бригады россияне пошли по двум направлениям, используя неблагоприятные погодные условия.

На прошлой неделе было отбито два механизированных штурма, что в зоне ответственности бригады в последнее время не так часто было с применением тяжелой техники. Россияне использовали МТ-ЛБ, квадроциклы и мотоциклы. Шел довольно обильный снег, был сильный ветер. Наверное, они надеялись, что в такие неблагоприятные погодные условия наша аэроразведка не сработает. Когда идет снег, ветер, условия для работы БПЛА усложняются. Но их надежды на непогоду, на нашу неготовность не оправдались", - рассказала Замрыга.

Уничтожены колонны техники и пехота противника

По ее словам, военные 14-й ОМБр уничтожили две колонны, в которых были две МТ-ЛБ и более десяти квадроциклов и мотоциклов.

"Некоторая пехота во время уничтожения тяжелой техники десантировалась, и затем наши пилоты успешно всех уничтожили. Вчера (14 февраля. - Ред.) снова был штурм - менее мощный, но все же россияне снова используют погоду, потому что был туман. Но этот штурм также отбили", - добавила начальник отделения коммуникаций 14-й ОМБр.

Российских военных все чаще берут в плен.

"Нам удается в последнее время брать в плен достаточное количество военных РФ. Они рассказывают, что для них стоит одна задача - продвинуться вперед и в лесополосе, в лесу, разрушенном здании просто сидеть до тех пор, пока не подойдет подкрепление. Продовольствия дают мало, потому что все это необходимо нести на себе, также автомат, несколько других боеприпасов. И таким образом, по одному-двое они пытаются продвинуться вперед", - добавила она.