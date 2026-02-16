Несколько десятков оккупантов сосредоточены в одном конкретном квартале Купянска, - Трегубов
Несколько десятков оккупантов сосредоточены в одном конкретном квартале Купянска.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенны х сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"За вчерашний день непосредственно в городе было зафиксировано 22 позывных противника, это 22 рации. Фактически их где-то больше, но мы уже склоняемся к тому, что их несколько десятков человек", - отметил он.
Все оккупанты сосредоточены в одном конкретном квартале - высоких зданий к северу от центра города, район больницы.
"Активные действия они проводить не могут, но пытаются выжить за счет того, что им поставляют с воздуха", - добавил Трегубов.
В то же время враг продолжает безуспешные попытки атаковать позиции Сил обороны, в частности, на востоке Купянска и в районе Купянска-Узлового.
"Мы можем достаточно уверенно говорить о контроле над городом и о провале в попытках РФ противодействовать украинцам", - сказал Трегубов.
Что предшествовало?
- По данным ГВА, более тысячи жителей остаются в Купянской громаде, но связь с ними отсутствует.
- Сообщалось, что в Купянске Харьковской области российские войска окончательно локализованы в одном квартале.
Там вони в такому режимі більше ніж півроку сиділи, поки наші "специ" не зачистили.
КАБів, мабуть, шкода на бомжів, вони (КАБи) на дронщиків руснявих потрібні.