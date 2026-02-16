РУС
Новости Бои на Купянском направлении
Несколько десятков оккупантов сосредоточены в одном конкретном квартале Купянска, - Трегубов

Ситуация в Купянске: сколько оккупантов до сих пор в городе?

Несколько десятков оккупантов сосредоточены в одном конкретном квартале Купянска.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенны х сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"За вчерашний день непосредственно в городе было зафиксировано 22 позывных противника, это 22 рации. Фактически их где-то больше, но мы уже склоняемся к тому, что их несколько десятков человек", - отметил он.

Все оккупанты сосредоточены в одном конкретном квартале - высоких зданий к северу от центра города, район больницы.

"Активные действия они проводить не могут, но пытаются выжить за счет того, что им поставляют с воздуха", - добавил Трегубов.

В то же время враг продолжает безуспешные попытки атаковать позиции Сил обороны, в частности, на востоке Купянска и в районе Купянска-Узлового.

"Мы можем достаточно уверенно говорить о контроле над городом и о провале в попытках РФ противодействовать украинцам", - сказал Трегубов.

Что предшествовало?

То може дустом цю концентровану купку?
16.02.2026 11:37 Ответить
Згадаємо Вовчанський агрегатний завод.
Там вони в такому режимі більше ніж півроку сиділи, поки наші "специ" не зачистили.
КАБів, мабуть, шкода на бомжів, вони (КАБи) на дронщиків руснявих потрібні.
16.02.2026 11:43 Ответить
Треба ім з дронів отруєну горілку поскидати.
16.02.2026 11:45 Ответить
А це ідея!
16.02.2026 15:30 Ответить
раз уже три місяці сидять, зхначить є логістика, тому не все так просто
