Несколько десятков оккупантов сосредоточены в одном конкретном квартале Купянска, - Трегубов

Несколько десятков оккупантов сосредоточены в одном конкретном квартале Купянска.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенны х сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"За вчерашний день непосредственно в городе было зафиксировано 22 позывных противника, это 22 рации. Фактически их где-то больше, но мы уже склоняемся к тому, что их несколько десятков человек", - отметил он.

Все оккупанты сосредоточены в одном конкретном квартале - высоких зданий к северу от центра города, район больницы.

"Активные действия они проводить не могут, но пытаются выжить за счет того, что им поставляют с воздуха", - добавил Трегубов.

В то же время враг продолжает безуспешные попытки атаковать позиции Сил обороны, в частности, на востоке Купянска и в районе Купянска-Узлового.

"Мы можем достаточно уверенно говорить о контроле над городом и о провале в попытках РФ противодействовать украинцам", - сказал Трегубов.

Что предшествовало?

По данным ГВА, более тысячи жителей остаются в Купянской громаде, но связь с ними отсутствует.

Сообщалось, что в Купянске Харьковской области российские войска окончательно локализованы в одном квартале.

