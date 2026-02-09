Россияне не оставляют попыток захватить приграничные села Харьковщины и Сумщины, - Трегубов

Враг продолжает наступательные действия на приграничных селах Харьковской и Сумской областей, пытаясь создать зону контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Суспільне сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов подтвердил, что 8 февраля россияне пытались проникнуть в поселок Чугуновка в Харьковской области.

"Пришлось попотеть, чтобы ее (попытку оккупантов, - ред.) нивелировать. На данный момент россиян удалось выбить из населенного пункта, но они продолжают попытки туда проникнуть. И это стандартная на самом деле для россиян тактика давления вдоль границы", - сообщил Трегубов.

Он добавил, что оккупанты пытаются создать контролируемую зону вдоль границы, используя погодные условия и ища слабые места в украинской обороне. К счастью, слабого звена в обороне не обнаружено.

Волчанское направление

На Волчанском направлении ситуация остается напряженной. Сам населенный пункт Волчанск разрушен, но украинские позиции в его южной части удерживаются. Россияне активно пытаются обходить позиции через Вильчу и атаковать Волчанские хутора.

"Река Вильча сейчас не служит препятствием, потому что замерзла из-за низкой температуры. Пока она не оттает, ситуация будет оставаться сложной", - уточнил Трегубов.

Захватчики уже более двух лет атакуют это направление, потеряв значительную часть личного состава, но не оставляют попыток продвижения.

Купянск и его окрестности

Российские войска остаются только в одном квартале Купянска, а до Купянска-Узлового не дошли.

"Российские заявления о якобы его захвате - это откровенная дезинформация. Их шансы на захват города отсутствуют, но попытки и давление со стороны врага будут продолжаться", - сообщил спикер.

Также оккупанты пытаются оказывать давление на плацдарм к востоку от Купянска, но за последние полгода их попытки не увенчались успехом.

Лиман на Донетчине

В Донецкой области враг активно пытается сократить украинский плацдарм и продвинуться в Лиман, но делает это с большими потерями и без успеха.

Влияние отключения Starlink

По словам Трегубова, российские войска стали более дезорганизованными из-за отключения Starlink, однако количество их наступательных действий остается высоким.

"Сказать, что у них сильно упала динамика наступательных действий, нельзя. Их именно сейчас много в сутки", - подчеркнул спикер.

