Россияне не оставляют попыток захватить приграничные села Харьковщины и Сумщины, - Трегубов
Враг продолжает наступательные действия на приграничных селах Харьковской и Сумской областей, пытаясь создать зону контроля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Суспільне сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.
Трегубов подтвердил, что 8 февраля россияне пытались проникнуть в поселок Чугуновка в Харьковской области.
"Пришлось попотеть, чтобы ее (попытку оккупантов, - ред.) нивелировать. На данный момент россиян удалось выбить из населенного пункта, но они продолжают попытки туда проникнуть. И это стандартная на самом деле для россиян тактика давления вдоль границы", - сообщил Трегубов.
Он добавил, что оккупанты пытаются создать контролируемую зону вдоль границы, используя погодные условия и ища слабые места в украинской обороне. К счастью, слабого звена в обороне не обнаружено.
Волчанское направление
На Волчанском направлении ситуация остается напряженной. Сам населенный пункт Волчанск разрушен, но украинские позиции в его южной части удерживаются. Россияне активно пытаются обходить позиции через Вильчу и атаковать Волчанские хутора.
"Река Вильча сейчас не служит препятствием, потому что замерзла из-за низкой температуры. Пока она не оттает, ситуация будет оставаться сложной", - уточнил Трегубов.
Захватчики уже более двух лет атакуют это направление, потеряв значительную часть личного состава, но не оставляют попыток продвижения.
Купянск и его окрестности
Российские войска остаются только в одном квартале Купянска, а до Купянска-Узлового не дошли.
"Российские заявления о якобы его захвате - это откровенная дезинформация. Их шансы на захват города отсутствуют, но попытки и давление со стороны врага будут продолжаться", - сообщил спикер.
Также оккупанты пытаются оказывать давление на плацдарм к востоку от Купянска, но за последние полгода их попытки не увенчались успехом.
Лиман на Донетчине
В Донецкой области враг активно пытается сократить украинский плацдарм и продвинуться в Лиман, но делает это с большими потерями и без успеха.
Влияние отключения Starlink
По словам Трегубова, российские войска стали более дезорганизованными из-за отключения Starlink, однако количество их наступательных действий остается высоким.
"Сказать, что у них сильно упала динамика наступательных действий, нельзя. Их именно сейчас много в сутки", - подчеркнул спикер.
