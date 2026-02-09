Силы обороны зачистили Чугуновку. Часть оккупантов взяли в плен, - 16 армейский корпус

Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 16 армейского корпуса.

Детали

Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта.

Часть оккупантов взяли в плен

"Часть оккупантов, сложивших оружие, взята в плен. В Чугуновке установлен Государственный Флаг Украины - населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

+12
Слава ЗСУ!
09.02.2026 10:06 Ответить
+10
хенде хох !
09.02.2026 09:38 Ответить
+6
Молодці!!!
09.02.2026 10:23 Ответить
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
09.02.2026 13:09 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Десь отак, мабуть воюють і єрмак з бакановим і наумовим, зеленський з стефанчуком, їм двушечки ДОНАТЯТЬ???
09.02.2026 15:05 Ответить
Дякую ! Слава ЗСУ!
09.02.2026 15:41 Ответить
корпус з одного солдата)
09.02.2026 16:39 Ответить
😅
09.02.2026 18:09 Ответить
Ну ще є дронарі які як мінімум ведуть розвідку
09.02.2026 19:01 Ответить
Молодці хлопці! побільше би таких відео!
09.02.2026 19:00 Ответить
 
 