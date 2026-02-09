Силы обороны зачистили Чугуновку. Часть оккупантов взяли в плен, - 16 армейский корпус

Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 16 армейского корпуса.

Детали

Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта.

Часть оккупантов взяли в плен

"Часть оккупантов, сложивших оружие, взята в плен. В Чугуновке установлен Государственный Флаг Украины - населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

