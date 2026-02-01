4 864 3
Воины 16-го корпуса остановили штурм и ликвидировали 220 оккупантов на Харьковщине
На севере Харьковщины враг пытался воспользоваться плохой погодой для штурма позиций 16-го армейского корпуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за погодных условий у противника существенно увеличилось количество "мясных" штурмов без поддержки техники.
Украинские защитники также добавляют, что за последние 3 дня в зоне ответственности корпуса было ликвидировано 220 оккупантов.
Кадрами своей боевой работы бойцы поделились в телеграм-канале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відповідає настрою, коли бачиш "хороших рузьгіх"
Дуже важко їм, але вони найкращі воїни світла і добра.