Воїни 16-го корпусу зупинили штурм та ліквідували 220 окупантів на Харківщині

На півночі Харківської області ворог намагався скористатися поганою погодою для штурму позицій 16-го армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через погодні умови у противника суттєво збільшилася кількість "м’ясних" штурмів без підтримки техніки.

Українські захисники також додають, що за останні 3 дні в смузі відповідальності корпусу було ліквідовано 220 окупантів.

