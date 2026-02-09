Сили оборони зачистили Чугунівку. Частину окупантів взяли в полон, - 16 армійський корпус

Скориставшись складними погодними умовами, противник здійснив спробу прихованого проникнення крізь бойові порядки Сил оборони в районі населеного пункту Чугунівка у Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 16 армійського корпусу.

Деталі

Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу. Після цього стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту.

"Частину окупантів, які склали зброю, взято в полон. У Чугунівці встановлено Державний Прапор України - населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

