Росіяни не полишають спроб захопити прикордонні села Харківщини та Сумщини, - Трегубов

Ворог продовжує наступальні дії на прикордонні села Харківщини і Сумщини, намагаючись створити зону контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Суспільне повідомив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов підтвердив, що 8 лютого росіяни намагались інфільтруватися в селище Чугунівка на Харківщині.

"Довелося попотіти, щоби її (спробу окупантів, - ред.) нівелювати. Станом на зараз, росіян вдалося вибити з населеного пункту, але вони продовжують намагання туди лізти. І це стандартна насправді для росіян тактика тиску вздовж кордону", - повідомив Трегубов.

Він додав, що окупанти намагаються створити контрольовану зону вздовж кордону, використовуючи погодні умови та шукаючи слабкі місця в українській обороні. На щастя, слабкої ланки в обороні не виявлено.

Вовчанський напрямок

На Вовчанському напрямку ситуація залишається напруженою. Сам населений пункт Вовчанськ зруйнований, але українські позиції в його південній частині утримуються. Росіяни активно намагаються обходити позиції через Вільчу та атакувати Вовчанські хутори.

"Річка Вовча наразі не слугує перешкодою, бо замерзла через низьку температуру. Поки вона не відтане, ситуація залишатиметься складною", - уточнив Трегубов.

Загарбники вже понад два роки атакують цей напрямок, втративши значну частину особового складу, але не залишають спроб просування.

Куп’янськ та його околиці

Російські війська залишаються лише в одному кварталі Куп’янська, а до Куп’янська-Вузлового не дійшли.

"Російські заяви про начебто його захоплення - це відверта дезінформація. Їхні шанси на захоплення міста відсутні, але намагання та тиск з боку ворога триватимуть", - повідомив речник.

Також окупанти намагаються чинити тиск на плацдарм на схід від Куп’янська, але за останні пів року їхні спроби не мали успіху.

Лиман на Донеччині

На Донеччині ворог активно намагається скоротити український плацдарм і просунутися в Лиман, але робить це з великими втратами та без успіху.

Вплив відключення Starlink

За словами Трегубова, російські війська стали більш дезорганізованими через відключення Starlink, однак кількість їхніх наступальних дій залишається високою.

"Сказати, що в них сильно впала динаміка наступальних дій, не можна. Їх саме зараз багато на добу", — підкреслив речник.

