Ворог зменшив атаки дронами після обмежень Starlink на Покровському напрямку, - 59 ОШБр
Ворог на Покровському напрямку малими групами намагається прориватися та активно застосовує БПЛА по тилових та логістичних маршрутах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади Тарас Мишак.
"Відколи почалися обмеження по Starlink, тобто, коли відключили росіянам Starlink, то фіксуємо менше їхніх дронів у нас в тилу. Тобто, раніше вони використовували "Молнії" на Starlink, які залітали навіть до 50 кілометрів, майже до Павлограда долітали. Скидали з "Молнії"-матки кілька FPV-дронів", — зазначив старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади.
Така тактика, зазначає Мишак, робила "багато біди" в тилу. Та зараз таких ударів не спостерігають.
"Звичайно ж, читаємо їхні телеграм-канали, їхні пабліки. Там вони піднімають виття на тему того, що ліг увесь зв’язок. Там, буквально, зупинилось управління підрозділами, припинилися штурми на певний період. Але, на жаль, ворог достатньо хитрий, і я думаю, що вони будуть шукати альтернативу. Сподіваюся, їм це не вдасться", - зазначив Мишак.
