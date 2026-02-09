Ворог зменшив атаки дронами після обмежень Starlink на Покровському напрямку, - 59 ОШБр

Ворог на Покровському напрямку малими групами намагається прориватися та активно застосовує БПЛА по тилових та логістичних маршрутах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади Тарас Мишак.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Відколи почалися обмеження по Starlink, тобто, коли відключили росіянам Starlink, то фіксуємо менше їхніх дронів у нас в тилу. Тобто, раніше вони використовували "Молнії" на Starlink, які залітали навіть до 50 кілометрів, майже до Павлограда долітали. Скидали з "Молнії"-матки кілька FPV-дронів", — зазначив старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади.

Така тактика, зазначає Мишак, робила "багато біди" в тилу. Та зараз таких ударів не спостерігають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 283 боєзіткнення. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

"Звичайно ж, читаємо їхні телеграм-канали, їхні пабліки. Там вони піднімають виття на тему того, що ліг увесь зв’язок. Там, буквально, зупинилось управління підрозділами, припинилися штурми на певний період. Але, на жаль, ворог достатньо хитрий, і я думаю, що вони будуть шукати альтернативу. Сподіваюся, їм це не вдасться", - зазначив Мишак.