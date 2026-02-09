Враг уменьшил атаки дронами после ограничений Starlink на Покровском направлении, - 59-я ОШБр

Враг на Покровском направлении небольшими группами пытается прорываться и активно применяет БПЛА по тыловым и логистическим маршрутам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59-й отдельной штурмовой бригады Тарас Мышак.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"С тех пор как начались ограничения по Starlink, то есть, когда отключили россиянам Starlink, мы фиксируем меньше их дронов у нас в тылу. То есть, раньше они использовали "Молнии" на Starlink, которые залетали даже до 50 километров, почти до Павлограда долетали. Сбрасывали с "Молнии"-матки несколько FPV-дронов", - отметил старший офицер отдела коммуникаций 59-й отдельной штурмовой бригады.

Такая тактика, отмечает Мышак, причиняла "много беды" в тылу. Но сейчас таких ударов не наблюдается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 283 боестолкновения. Больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

"Конечно же, мы читаем их телеграм-каналы, их паблики. Там они поднимают вопль на тему того, что легла вся связь. Там, буквально, остановилось управление подразделениями, прекратились штурмы на определенный период. Но, к сожалению, враг достаточно хитрый, и я думаю, что они будут искать альтернативу. Надеюсь, им это не удастся", - отметил Мышак.