На фронте произошло 283 боестолкновения. Больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток 8 февраля на фронте произошло 283 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив шесть ракет, 50 авиационных ударов, сбросив 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 2211 дронов-камикадзе и осуществил 2061 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки противника, враг осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону Фиголевки. Украинские подразделения отбили семь атак.

13 атак отразили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Еще одно боевое столкновеление пока продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 22 атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шейковки, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили 14 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки.

На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Орехово-Василевки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 30 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Яблоневка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 63 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филия и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 146 оккупантов и ранили 46;

Уничтожили:

32 беспилотных летательных аппарата,

16 единиц автомобильного транспорта,

единица специальной техники,

Также поражено семь единиц автомобильной техники и четыре укрытия личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили семь атак оккупантов, в районе Приволья и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград. Авиаудар управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Коломийцы.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов – в районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного и в сторону Зализнычного, Оленоконстантиновки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвижевка, Копани.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

