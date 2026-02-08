На фронте произошло 283 боестолкновения. Больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток 8 февраля на фронте произошло 283 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применив шесть ракет, 50 авиационных ударов, сбросив 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 2211 дронов-камикадзе и осуществил 2061 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки противника, враг осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону Фиголевки. Украинские подразделения отбили семь атак.
- 13 атак отразили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Еще одно боевое столкновеление пока продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили 22 атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шейковки, Лимана.
На Славянском направлении наши защитники отбили 14 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки.
На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Орехово-Василевки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 30 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Яблоневка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении враг осуществил 63 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филия и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 146 оккупантов и ранили 46;
Уничтожили:
- 32 беспилотных летательных аппарата,
- 16 единиц автомобильного транспорта,
- единица специальной техники,
Также поражено семь единиц автомобильной техники и четыре укрытия личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили семь атак оккупантов, в районе Приволья и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград. Авиаудар управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Коломийцы.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов – в районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного и в сторону Зализнычного, Оленоконстантиновки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвижевка, Копани.
- На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.
- На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.
На Любицькому напрямку ЗСУ зачистили Тернувате і закликали російських військових здаватися в полон, а не займатись «флаговтиками».
На Покровському напрямку російські війська просунулися в Красному Лимані та штурмують південну та північну частини Родинського, в якому раніше ЗСУ провели зачистку.
Паралельно йдуть атаки противника на північ від Родинського в західному напрямку і на захід від Дорожнього.
На Добропільському напрямку противник закріпився на захід від Федорівки, на схід від Затишку і зайняв північний вентствол шахти «Краснолиманська».
На Костянтинівському напрямку російські війська просунулися на північ від Яблунівки і штурмують південно-західну частину Степанівки.
У Костянтинівці противник продовжує просочуватися до району Сантуринівка, проте дронарі ЗСУ не дозволяють йому накопичити великі сили для подальших штурмів.
На Слов'янському напрямку противник закріпився у західній частині Бондарного та у центрі Никифорівки. Також бої тривають за Міньківку, Привілля та Резниківку.
На Великобурлуцькому напрямку в Харківській області російська піхота зробила чергову спробу прорватися та закріпитись у житловій забудові в населеному пункті Кутьківка.
У 2026 році це вже не перший випадок, тому варто очікувати нових атак, особливо в період густого листя, оскільки між Кутьківкою та Дворічною противник зайняв позиції в лісопосадці, через яку і проводить накати."